إطلاق نظام معلوماتي جديد لتطوير النقل بالجزائر

تم هذا الأربعاء، إطلاق نظام معلوماتي جديد لتحديد وضعية النقل بالجزائر من خلال الإعتماد على التجربة الأوربية في هذا المجال.

ويتضمن النظام جملة من التطبيقات تقدم أدق المعلومات للمؤسسات ومديريات النقل.

وأوضح ممثل وزارة النقل نذير بن حمودة أن النظام المعلوماتي للنقل يعد المشروع المدعم من الإتحاد الأوربي الثاني من نوعه وسيسمح بإعداد دراسة شاملة لوضعية النقل في الجزائر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أن الخبرة الأوربية مهمة وستسمح للجزائر بالاستفادة منها.

وأشار المتحدث إلى أن "تحديث وعصرنة النظام المعلوماتي لقطاع النقل سيفيدان كثيرا المواطن والإقتصاد الوطني على السواء، مضيفا أن النظام سيحدد الرؤية بالتفاصيل حركية النقل بالمدن وهو ما يمكن من إتخاذ الإجراءات لتحسينه وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المواطن في خلال تنقله إلى عمله بحيث يربح كثيرا من الوقت، وهو ما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني".