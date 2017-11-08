محمد صحراوي: إطلاق الصيغة الجديدة للترقوي المدعم بعد الإنتهاء من تحضير دفتر الإعباء

أكد رئيس المنظمة الوطنية للمراقين العقارين محمد صحراوي أن إطلاق الصيغة الجديدة للسكن و المتمثل في الترقوي المدعم سيكون مباشرة بعد الانتهاء من تحضير دفتر الأعباء.

و خلال منتدى الوسط أكد رئيس المنظمة أن إعادة بعث هذه الصيغة يأتي استكمالا للبرنامج الوطني للسكن و تلبية للاحتياجات الوطنية.

و قال صحراوي "في الوقت الحالي لا وجود لدفتر الأعباء الذي من شأنه أن يعطينا كل الخصوصيات فيما يخص المساحات و السعر".

و أضاف المتحدث ذاته "هذا البرنامج عبارة عن LPA بصيغة جديدة ،يستفيد منها المواطن البسيط و الذي لديه دخل متوسط". مشيرا إلى أن "هاته الصيغة ستعرف ارتفاعا في السعر و الذي كان سابقا يقدر بـ 40 ألف دينار للمتر المربع" الأمر الذي أرجعه المتحدث إلى ارتفاع مواد البناء خاصة و أن عدل هي من تتحكم في هذا البرنامج".

و أفاد صحراوي أن المرقي الجزائري يطمح إلى الظفر بحصص كبيرة من البرامج السكانية المبرمجة.

وقال" نحن نطالب بإعادة أغلبية البرامج السكانية إلى المرقين العقاريين الجزائريين لكي نكون فعالين في هذا البرنامج و بنسبة 100 بالمائة خاصة و أن عدد المرقين العقاريين المسجلين في الجدول الوطني يقدر بـ 7 ألاف مرقي".

وعن عملية التنسيق بين وزير السكن و المنظمة الوطنية للمرقين الجزائريين قال" تكلمنا على رخص البناء و التمويل و كذا الهندسة المعمارية بهدف تحسينها،و في حال إطلاق مشروع كبير يجب اجتياز مسابقة تقنية و من ينجح في المسابقة ينطلق بمشروعه".

المصدر:الإذاعة الجزائرية