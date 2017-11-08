اســتــرجــاع 42 سـيــارة مســروقــة بالطـــارف

تم مؤخرا تفكيك شبكة مختصة في تهريب المركبات تضم 46 فردا و استرجاع 42 سيارة مسروقة من طرف مصالح الشرطة بالطارف.

وأوضح رئيس الأمن الولائي في لقاء نشطه ،هذا الأربعاء، بمقر الأمن الحضري الجديد بالطارف بالقرب من الملعب البلدي قمر الزمان بوبير بأن وقائع هذه القضية تعود إلى العام 2015 ،مشيرا إلى أن هذه الشبكة من المهربين تمتد عبر عديد ولايات شرق البلاد بالإضافة إلى ولايتي الجزائر و البليدة.

وأضاف في هذا الصدد بأنه من بين الأشخاص الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 50 سنة مسؤول بخلية الإعلام الآلي بمديرية التنظيم و الشؤون العامة بالطارف و بعض الموظفين و رؤساء مصالح بذات المديرية.

وبالإضافة إلى استرجاع السيارات من بينها عدد هام من السيارات الفاخرة فقد تمكنت مصالح الشرطة من استرجاع خلال مختلف عمليات المراقبة شاحنة و دراجة نارية وفقا لنفس المصدر الذي أوضح بأن 104 مركبات أخرى ما يزال البحث عنها جاري.

وقد تم إحالة هذه القضية على القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة وفقا لنفس المصدر الذي أوضح كذلك بأن الأشخاص المتورطين في هذه القضية سيتابعون من أجل "تكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور والسير بمركبات بألواح ترقيم غير مطابقة و التصريح الكاذب و انتحال الهوية والمساس بأنظمة معالجة المعطيات على الخصوص".

الـمصدر: الإذاعــة الجــزائرية/وأج