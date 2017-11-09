برنامج اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية

09/11/2017 - 09:09

برنامج اليوم الثاني عشر من الحملة الانتخابية (الخميس 9 نوفمبر) لمحليات الـ23 نوفمبر 2017.

جبهة التحرير الوطني:  

- تجمعان شعبيان للأمين العام للحزب، جمال ولد عباس،بدار الثقافة "كاتب ياسين" بولاية سيدي بلعباس (10:30) وبقصر الرياضة بولاية غليزان (14:00). 

حركة مجتمع السلم :

- رئيس الحركة،عبد المجيد مناصرة،ينشط تجمعا بقاعة "عبد الحميد بن باديس"بولاية عين الدفلى (15:00).

الجبهة الوطنية الجزائرية : 

- تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي، بتلمسان (9:30) وعين تموشنت (13:00).

 جبهة المستقبل:

- رئيس الجبهة، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعين شعبيين بتبسة (10:00) وسوق أهراس (16:00). 

حزب الحرية والعدالة : 

- رئيس الحزب محمد السعيدي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الشباب ببلدية عين افقه بولاية الجلفة (9:00).   

 الحركة الشعبية الجزائرية:

- رئيس الحركة، عمارة بن يونس، ينشط تجمعين شعبيين بدار الشباب "مولود معمري"  بتيزي وزو (10:00) والبويرة (14:00).

حزب العمال: 

- الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون تنشط تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي "مالك 

بوقرموح" بولاية بجاية (11:00).

 حزب الفجر الجديد: 

- تجمع شعبي لرئيس الحزب الطاهر بن بعيبش، بدار الشباب "منشار فرحي" ببلدية وادي العثمانية، ولاية ميلة (14:00).

جبهة القوى الاشتراكية: 

الأمين الوطني الأول محمد حاج جيلاني،ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "11 ديسمبر 1960" بتلاغمة، ولاية ميلة (15:00).

تحالف تجمع امل الجزائر (تاج): 

- رئيس التحالف، عمار غول، ينشط تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي الاسلامي بولاية الشلف (10:00).

التحالف الوطني الجمهوري: 

- الأمين العام بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "طاوس عمروش" ببجاية (11:00).

 حزب طلائع الحريات: 

- تجمع شعبي لرئيس الحزب علي بن فليس، بالمكتبة المركزية لولاية عين تموشنت. 

 

أوسمة:

الجزائر, سياسة

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