افتتاح الطبعة الـ7 للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات هذا الخميس بوهران

افتتحت هذا الخميس بمركز الاتفاقيات لوهران الطبعة السابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات (سيبا 2017) بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي.

وتعرف هذه التظاهرة الاقتصادية مشاركة 77 عارضا وطنيا و35 أجنبيا بالإضافة الى 10 منظمات دولية والعشرات من المعاهد العمومية وفق المنظمين .

وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا الصالون يشكل فرصة للتعرف على التجربة الجزائرية في هذا القطاع والتي تعد رؤية واضحة للسلطات العليا لترقية الصيد لبحري والتي لا بد أن تستفيد منها البلدان العربية.

وأشار بوعزقي خلال زيارته لجناح المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى أن هذا المعرض يعد فرصة لذات المنظمة للاستفادة من العارضين المشاركين في الصالون من داخل وخارج الوطن مضيفا أن هناك تجارب ونماذج ناجحة في هذه التظاهرة سواء في مجال الصيد البحري أو الصيد القاري مبرزا بأن هذا الصالون فرصة لتخزين كل المعلومات وطرحها على مائدة مستديرة تضم كل البلدان العربية لمناقشة وإثراء وتسويق هذا الاختصاص للبلدان الاخرى.

ومن جهتها دعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا الصالون الى تشجيع التعاون بين الدول العربية حيث أشار أحمد سالم الأحمد مستشار رئيس المنظمة الى أنه يجدر التفكير في انشاء فضاء تجاري تقوم فيه الدول العربية التي لها فائض في انتاج السمك لتسوقيه للدول العربية التي لديها عجز عوض تصديره الى اوروبا.

وأضاف أن الجزائر رائدة في مجال صيد واستزراع الاسماك وأنه يمكن للدول العربية الاستفادة من تجاربها.

وكانت موفدة الاذاعة بوهران فتيحة الشرع قد أفادت في تدخل لها في نشرة الثامنة أن هذه الطبعة تعكس المجهودات المبذولة ميدانيا لتنويع اقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات كنشاط يتوسع على المستوى الوطني من خلال الزراعة المدمجة وكذا الدولي في إطار التعاون الأجنبي .

وسيتم حسب المتحدثة ذاتها التركيز على مشروع "ديفو" الذي يعنى ببرامج التثمين في الصيد البحري والبرمائيات وتربية المائيات من خلال نقاشات أخرى حول إمكانية إدماج أصناف أخرى وهناك تركيز على إنشاء شبكة وطنية من اجل مراقبة المناطق والمنتجات.

كما تستهدف هذه التظاهرة التي تجمع متعاملين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات ومنتجي أعلاف الأسماك المستزرعة ومؤسسات متخصصة في تعليب وتخزين السمك وصيادين وموردي العتاد وغيرهم من مهني القطاع وخاصة المستثمرين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.

وسيتم برمجة على هامش هذا الصالون محاضرات وورشات ومنتديات تتناول مواضيع مختلفة تتعلق ب"تطوير الصيد البحري وتربية المائيات" و"مناطق نشاط تربية المائيات" و"استراتيجية القطاع" و"السلامة البحرية والتكوين" وغيرها ،وسيتم تخصيص فضاء لتذوق الأسماك المستزرعة من أجل التعرف على أنواعها وكذا تعزيز الجزائر وهذا الفضاء فرصة لاكتشاف ذلك.