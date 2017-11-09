الجيش السوري يحرر مدينة البوكمال بالكامل من تنظيم "داعش" الارهابي

تمكنت وحدات من الجيش السوري والقوات الرديفة أمس الأربعاء من تحرير مدينة البوكمال بالكامل من تنظيم (داعش) حسب ما أعلنته الإخبارية السورية.

وأفاد تلفزيون الإخبارية السورية الموالي للحكومة السورية أن وحدات الجيش السوري والقوات المتحالفة معها تقوم بتمشيط المدينة بعد هزيمة تنظيم (داعش).

ويأتي النصر في البوكمال بعد ساعات من بدء الجيش السوري باقتحام المدينة التي كانت آخر معقل لتنظيم الدولة الاسلامية في ذلك الجزء من البلاد بالقرب من الحدود العراقية. ويأتي اقتحام البوكمال في ريف محافظة دير الزور الشرقي بعد أن حاصرت القوات السورية والقوات الرديفة المدينة التي كانت متاخمة للعراق.

وكان مصدر عسكري سوري قال في وقت سابق من اليوم إن الجيش السوري والقوات العراقية التقت اليوم يو قامت بتطويق المدينة التي تعد آخر معقل لتنظيم (داعش)

وتعد مدينة البوكمال مهمة جدا بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بسبب قربها من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم على الجانب العراقي من الحدود التي اقتحمها الجيش العراقي والقوات المتحالفة معه مؤخرا.

ويشار إلى أن تنظيم (داعش) خسر جميع معاقله في سوريا مع الحفاظ على عدد قليل من الجيوب في شمال شرق سوريا.