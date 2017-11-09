تمديد فترة تسجيلات المترشحين لبكالوريا 2018 إلى غاية الـ 16نوفمبر

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،هذا الخميس،عن تمديد فترة التسجيلات لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا (دورة جوان 2018)إلى غاية يوم الخميس الـ 16 نوفمبر الجاري.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أنه "تم تمديد فترة التسجيلات لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018 إلى غاية يوم 16 نوفمبر 2017".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد حددت فترة التسجيلات الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا من الـ 9 أكتوبر إلى الـ 9 نوفمبر 2017 على الموقع http://bac.onec.dz .

وبخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان نهاية الطور الابتدائي،فان فترة التسجيلات تمتد من الـ 15 أكتوبر إلى الـ 15 نوفمبر 2017 على الموقعين http://bem.onec.dz و http://cinq.onec.dz.