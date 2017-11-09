مدير الصناعات التقليدية للإذاعة:نحصي 340 ألف حرفي ساهموا في خلق 890 ألف منصب شغل

أفاد مدير الصناعات التقليدية والصناعة التقليدية الفنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية رضوان بن عطا الله بمناسبة اليوم الوطني للحرفي المصادف لـ 9 نوفمبر أن عدد الحرفيين يتطور من سنة إلى أخرى حيث نحصي اليوم 340 ألف حرفي ساهموا في خلق 890 ألف منصب شغل ، كاشفا أن الناتج الداخلي الخام قد وصل إلى 240 مليار دينار إلى غاية سنة 2017 .

و أضاف رضوان بن عطا الله هذا الخميس لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن قطاع الصناعة التقليدية قد تطور من تراثي إلى اقتصادي مقاولاتي مساهم في الاقتصاد الوطني، وللقطاع 74 هيكل موزع على 48 ولاية مختصين في التسويق كما أن عدد الغرف الحرفية بعدد الولايات.

وأكد ضيف الأولى على الاهتمام بالتكوين في فروع الصناعة التقليدية والحرف الذي له أثر على تثمين مهارات الحرفي ومعارفه وعلى نوعية المنتوج للوصول إلى تلبية حاجات السوق المحلية وبالتالي التوجه إلى التصدير، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 20 ألف حرفي في شتى المهارات ، إلى جانب انه يتم التكوين داخل المؤسسات العقابية.

وقال مدير الصناعة التقليدية الفنية إن وزارة السياحة والصناعة التقليدية من خلال مديريتها العامة للصناعة التقليدية والحرف قد وضعت برامج عدة للحفاظ على جودة المنتوج ودفع الحرفي لوضع العلامات التجارية حتى ينافس المنتوج الأجنبي ، مؤكدا أن الجزائر تتميز بجودة الحلي و الخزف الفني وهي مطلوبة في عدة أسواق عربية وأجنبية من خلال مشاركتها في عدة معارض عالمية.

كما أفاد المتحدث ذاته أن القطاع يسعى لإيجاد حلول لكل النقائص ولاسيما من جانب التسويق والجانب الدعائي لمنتوج الصناعة التقليدية ، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بالعاصمة تُكون في التصميم فهناك مختصون يعلمون الحرفيين في مجالي التصميم والتغليف حتى تجلب المستهلك لاقتنائها.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية -مباركة بن عمراوي