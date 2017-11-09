ممثل وزارة التربية للإذاعة : توظيف 6500أستاذ جديد عبر الوطن و11000أستاذ ترشحوا لمحليات 2017

كشف المستشار بوزارة التربية الوطنية محمد شايب الذراع عن توظيف 6500أستاذ جديد على المستوى الوطني خاصة في مادتي الفيزياء والرياضيات بالطورين المتوسط والثانوي.

وقال شايب الذراع في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة هذا الخميس إن النقص في عدد الاساتذة مرده عدد الوفيات والعطل طويلة المدى والاستقالات وحالات الاحالة على التقاعد مشيرا إلى أنه و في ظرف العامين الأخيرين تم فتح 27 ألف منصب و توظيف 60ألف أستاذ على مستوى الولايات في الاطوار الثلاثة.

وأوضح شايب الذراع في هذا الاطار إنه وإلى غاية يوم امس فقط عبر 11800 أستاذ عن رغبته في المشاركة في التوظيف الوطني ضمن الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للأرضية الرقمية للتّوظيف لسدّ العجز الذي تسجله المؤسسات التربوية في كل مرة يشغر فيها منصب شغل.

وأشار ضيف القناة الثالثة إلى أن الأرضية الرقمية تضمن الشفافية والمساواة والأحقية في التوظيف تحت إشراف الوزارة الوصية و مصالح الوظيفة العمومية.

11000أستاذ ترشحوا للمحليات القادمة

من جهة أخرى أكد المستشار بوزارة التربية الوطنية محمد شايب الذراع أن حوالي 11000أستاذ ترشحوا للمحليات القادمة مطمئنا الاولياء بالتكفل بابنائهم من خلال توزيعهم على الاقسام الاخرى أو برمجة ساعات إضافية أو توظيف أساتذة مؤقتين إلى غاية عودة الاساتذة الأصليين الى مناصب عملهم.

نسبة التقاعد ستستقر بدءا من العام القادم

وتوقع المستشار بوزارة التربية الوطنية استقرار معدل الاحالة على التقاعد بدءا من العام القادم مشيرا الى ان 60 بالمئة من الاساتذة الحالين لا تتجاوز خبرتهم المهنية ال5 سنوات.

وقال المتدخل إن الوزارة تراهن على عامل التكوين وتعتبره رافعة القطاع لضمان الاحترافية مشيرا الى بعث مخطط وطني يستهدف الاساتذة في كل المستويات.

وأضاف الضيف أن الاساتذة الجدد لديهم قابلية للتجاوب مع المتغيرات البيداغوجية التي تطرأ على البرامج التكوينية وهو مؤشر اعتبره شايب الذراع ايجابيا لتحقيق مدرسة ذات نوعية.

كما أعلن ممثل وزارة التربية الوطنية عن تمديد فترة التسجيلات لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018الى غاية الـ16 نوفمبر الجاري عند منتصف النهار.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة