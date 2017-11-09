أمطار رعدية بولايات شرق ووسط البلاد ابتداء من هذا الخميس

يرتقب أن يتواصل تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود هذا الخميس بولايات وسط البلاد قبل ان تصل إلى الولايات الشرقية ابتداء من منتصف النهار حسبما أعلنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

وستمس الامطار في البداية كل من ولايات تيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية وبومرداس وتيزي وزو إلى غاية غدا الجمعة على الساعة 18:00 كما تمس كل من ولايات بجاية والبويرة وسطيف وجيجل وميلة وسكيكدة وعنابة والطارف ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 12:00 إلى غاية يوم السبت على الساعة 09:00. ويرتقب أن تبلغ أو تتجاوز كميات الامطار 40 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.