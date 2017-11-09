ولد السالك للإذاعة:على الامم المتحدة والاتحاد الافريقي تحمل مسؤوليتهما في حل النزاع في الصحراء الغربية

دعا وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية محمد سالم ولد السالك جميع الأطراف الفاعلة في نزاع الصحراء الغربية من أمم متحدة واتحاد إفريقي إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية.

واعتبر الوزير الصحراوي في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى أن التعنت المغربي وخطاب عاهله الأخير "دوسا واضحا على الشرعية الدولية وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي وتحديا للأمم المتحدة ولأمينها العام وأن المغرب وبدعم من فرنسا وكأنه ابنها المدلل يقوم بتكسير نوافذ الجيران ومن هنا يتضح أن هذا الموقف المغربي يسلط الضوء على أن مجلس الأمن المسؤول عن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية المينورسو أصبح الآن جزءا من المشكل وأن هذا الموقف المغربي لو لم يكن هناك تواطؤ واضح وموقف من طرف فرنسا بصفة خاصة العضو دائم العضوية في مجلس الأمن والذي يمتلك حق الفيتو لكان للمغرب موقف آخر ونأسف للقول بأن موقف فرنسا يتنافى تماما مع ما تدعيه وما قامت عليه الجمهورية الفرنسية من مبادئ".