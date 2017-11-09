بن طالب يغيب عن لقاءي نيجيريا وافريقيا الوسطى بسبب الاصابة

يغيب وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري نبيل بن طالب عن المواجهتين اللتين سيخوضهما ''الخضر'' أمام كل من نيجيريا يوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة برسم الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 بروسيا, وأمام افريقيا الوسطى وديا يوم الثلاثاء 14 نوفمبر بالجزائر العاصمة, وذلك بسبب معاناته من اصابة, حسبما اعلنته الاتحادية الجزائرية (الفاف) على موقعها مساء الخميس.

وقالت الاتحادية: ''التحق نبيل بن طالب بالمركز الفني لسيدي موسى يوم الاثنين بعد خضوعه لـ 15 يوما من الراحة لعلاج آلام . خلال الـ 48 سعة الأولى تم ابعاده من التربص وبعد مشاركته في الحصة التدريبية يوم الأربعاء ليلا, شعر بآلام حادة''.

وأضاف نفس المصدر: ''بعد أن تم فحصه من قبل طبيب المنتخب الوطني, علي يكداح, تم إعفاء بن طالب من المشاركة في المواجهتين كما قام الناخب الوطني رابح ماجر بتسريحه كي يواصل العلاج مع ناديه الألماني, شالك 04''.

ويعد هذا الغياب الخامس في صفوف المنتخب الوطني بعد إصابة كل من فوزي غولام, يوسف عطال, رامي بن سبعيني وهلال سوداني.

ويحتل الخضر المرتبة الرابعة والاخيرة في المجموعة الثانية من تصفيات مونديال 2018 برصيد نقطة وحيدة, حيث خرج مبكرا من السباق لافتكاك تأشيرة التأهل الى العرس العالمي.