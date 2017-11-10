الرابطة المحترفة الأولى /الجولة الـ 11/ : نصر حسين داي تطيح بمولودية الجزائر (1-0) ونادي بارادو يتفوق على اتحاد بسكرة (1-0)

تفوق فريق نصر حسين داي على ضيفه مولودية الجزائر بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، اليوم الخميس بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي تختتم يوم السبت .

و حققت النصرية فوزها الثاني هذا الموسم، بفضل الهدف الوحيد في اللقاء، وقعه المهاجم بولعويدات في الدقيقة (90)، لتصعد بفضله إلى المركز الثامن برصيد 13 نقطة رفقة شبيبة القبائل و اتحاد بلعباس، بينما تبقى المولودية في المركز الرابع بمعية شباب بلوزداد بمجموع 15 نقطة وللفريقين مباراة ناقصة.

نادي بارادو يتفوق على اتحاد بسكرة (1-0) و يصعد مؤقتا إلى المركز الثاني

فاز نادي بارادو على ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)، اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، في مباراة مقدمة عن الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي تختتم يوم السبت.

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب مسيباح عند الدقيقة (47)، ما سمح للصاعد الجديد إلى قسم الأضواء من تجديد العهد مع الانتصارات، عقب هزيمتين متتاليتين أمام اتحاد الحراش (2-3) ومولودية الجزائر (1-2).

و بفضل هذا الفوز يصعد نادي بارادو مؤقتا إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة رفقة شبيبة الساورة، بينما يقبع "البساكرة" في المركز الـ 14 بتسع نقاط و مباراة متأخرة ضد اتحاد الجزائر.

النتائج الجزئية والهدافون

النتائج الجزئية و الهدافون، عقب إجراء مقابلتين مقدمتين عن الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم و التي تختتم يوم السبت.

الخميس 9 نوفمبر 2017 :

نصر حسين داي : 1 بولعويدات (90)

مولودية الجزائر : 0

نادي بارادو : 1 ميسيباح (47)

اتحاد بسكرة : 0

السبت 11 نوفمبر 2017 :

بالبليدة (ملعب براكني) : اتحاد البليدة - وفاق سطيف (سا

00ر15)

بتاجنانت : دفاع تاجنانت - ااتحاد الحراش (سا

00ر15)

بتيزي وزو : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد (سا 00ر16)

بوهران (ملعب زبانة) : مولودية وهران- أولمبي المدية (سا 00

ر16)

بالجزائر (ملعب عمر حمادي): اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (سا 00ر17)

ببشار : شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس (سا 00ر18).