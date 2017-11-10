الرابطة المحترفة الأولى /الجولة الـ 11/ : نصر حسين داي تطيح بمولودية الجزائر (1-0) ونادي بارادو يتفوق على اتحاد بسكرة (1-0)

10/11/2017 - 09:22

تفوق فريق نصر حسين داي على ضيفه مولودية الجزائر بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (0-0)، اليوم الخميس بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، التي تختتم يوم السبت . 

و حققت النصرية فوزها الثاني هذا الموسم، بفضل الهدف الوحيد في اللقاء، وقعه  المهاجم  بولعويدات في الدقيقة (90)، لتصعد بفضله إلى المركز الثامن برصيد 13 نقطة رفقة شبيبة القبائل و اتحاد بلعباس، بينما تبقى المولودية في المركز  الرابع  بمعية شباب بلوزداد بمجموع 15 نقطة وللفريقين  مباراة ناقصة. 

نادي  بارادو يتفوق على اتحاد بسكرة (1-0) و يصعد مؤقتا إلى المركز الثاني 

 

فاز نادي بارادو على ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة  (1-0)، الشوط الأول (1-0)، اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر)، في مباراة مقدمة عن الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"  لكرة القدم، التي تختتم يوم السبت.

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب مسيباح عند الدقيقة (47)، ما سمح للصاعد  الجديد إلى قسم الأضواء من تجديد العهد مع الانتصارات، عقب هزيمتين متتاليتين  أمام اتحاد الحراش (2-3) ومولودية الجزائر (1-2).

و بفضل هذا الفوز يصعد نادي بارادو مؤقتا إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة رفقة شبيبة الساورة، بينما يقبع "البساكرة" في المركز الـ 14 بتسع نقاط و مباراة متأخرة ضد اتحاد الجزائر.

النتائج الجزئية والهدافون

 النتائج الجزئية و الهدافون، عقب إجراء  مقابلتين مقدمتين عن الجولة الحادية عشر للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس"  لكرة القدم و التي تختتم يوم السبت.

 

الخميس 9 نوفمبر 2017 : 

 

نصر حسين داي : 1 بولعويدات (90)

 

مولودية الجزائر : 0

 

نادي بارادو : 1 ميسيباح (47)

 

اتحاد بسكرة : 0

 

السبت 11 نوفمبر 2017 :

بالبليدة (ملعب براكني) :        اتحاد البليدة - وفاق سطيف               (سا 

00ر15)

بتاجنانت                  :            دفاع تاجنانت - ااتحاد الحراش      (سا 

00ر15)

بتيزي وزو               :               شبيبة القبائل - شباب بلوزداد      (سا 00ر16)

بوهران (ملعب زبانة)   :        مولودية وهران- أولمبي المدية         (سا 00 

ر16)

بالجزائر (ملعب عمر حمادي):  اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة         (سا 00ر17)

ببشار                        :      شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس     (سا 00ر18).

 

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