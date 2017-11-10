محليات 2017: برنامج اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية

10/11/2017 - 09:28

برنامج اليوم الثالث عشر من الحملة الانتخابية (الجمعة 10 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017.

 

جبهة التحرير الوطني:  الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، ينشط تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات بملعب "أول نوفمبر" بولاية باتنة (15:00). 

 

التجمع الوطني الديمقراطي : الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ،أحمد أويحيى، ينشط تجمعين شعبيين  بولاية تيارت و ولاية الشلف.

 

 التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية : رئيس الحزب، محسن بلعباس، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة "سنيماتك" ببجاية (14:00). 

 

حزب العمال: الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، تنشط تجمعا شعبيا بقاعة السينما "إفريقيا" بمدينة يسر، ولاية بومرداس (14:30).

 حزب الفجر الجديد: تجمع شعبي لرئيس الحزب الطاهر بن بعيبش، بدار الثقافة "قنفود الحملاوي" 

بولاية المسيلة (14:00).

 الحركة الشعبية الجزائرية:  رئيس الحركة، عمارة بن يونس، ينشط تجمعا شعبيا بسطيف.

 حزب الحرية و العدالة :  تجمع شعبي لحزب الحرية و العدالة بولاية سطيف (15:00).   

 الجبهة الوطنية الجزائرية :  تجمعان شعبيان لرئيس الجبهة موسى تواتي بوهران (10:00) و سيدي بلعباس  (14:00).

حركة مجتمع السلم : رئيس الحركة، عبد المجيد مناصرة، ينشط تجمعين شعبيين، الأول بدار الثقافة 

"أوراس الناصري" بولاية معسكر (10:00) و الثاني بقاعة "دنيا زاد" بمدينة  مغنية، ولاية تلمسان (16:00).

 حزب العدل و البيان: نشاط جواري لرئيسة الحزب، نعيمة صالحي، بولاية تلمسان.

 

حزب التجديد الجزائري :  تجمع شعبي للأمين العام للحزب، كمال بن سالم، بدار الشباب "نابي عبد الرزاق" بولاية خنشلة (14:30).

 الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء : الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، ممثلا للاتحاد من أجل النهضة  والعدالة والبناء، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة السينما "الزعاطشة" بولاية بسكرة  (16:00).

رئيس حركة البناء، مصطفى بلمهدي، ينشط تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات "احمد  هاري" بولاية البيض (16:00).

 جبهة المستقبل: رئيس الجبهة، عبد العزيز بلعيد، ينشط تجمعا شعبيا بولاية أم البواقي  (16:00). 

 جبهة القوى الاشتراكية:  عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، علي العسكري، ينشط تجمعا شعبيا  بقاعة السينما البلدية لمدينة يسري ولاية بومرداس (10:00).

- الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد الحاج جيلاني، ينشط تجمعا  شعبيا بدار الشباب "المقري" ببلدية مقرة، ولاية المسيلة (14:00).

 

 

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