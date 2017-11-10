الخضر في مواجهة نيجيريا اليوم لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم

10/11/2017 - 09:52

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة نظيره النيجيري،  بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (30ر20 سا)، لحساب الجولة السادسة  و الأخيرة عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018  بروسيا.

و صرح المدرب الوطني رابح ماجر بعد لحظات من وصول "الخضر" إلى قسنطينة قائلا  : "بعد 36 سنة أعود إلى مدينة قسنطينة، التي لعبت فيها مقابلة ضد نيجيريا سنة  1981، و التي سمحت لنا باقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 1982 بإسبانيا لأول  في تاريخ الجزائر. أنا سعيد بعودتي لهذه المدينة كناخب وطني و أتمنى أت نتمكن  من الفوز بهذا اللقاء أمام النيجيريين و استعادة الثقة لدى الفريق".

من جانبه شدد العائد كارل مجاني على ضرورة تأدية مباراة كبيرة و تأكيد حضور التشكيلة الوطنية سهرة الجمعة ضد نيجيريا.

من جانبه قال المدرب الفرانكو-ألماني غيرنوت روهر: "انتقلنا إلى الجزائر بدون ستة لاعبين بسبب تعرضهم إلى الإصابة. سأدخل  بتشكيلة جديدة و السماح لبعض اللاعبين باكتساب بعض الوقت من اللعب. الوصول  المتأخر للقائد جون أوبي ميكال من الصين، أخلط حساباتي، و لا اعلم إن سيدخل 

اللقاء كأساسي" و هو ما صرح به المدرب النيجيري للصحافة، مشيرا إلى صعوبة مهمة  عناصره أمام الفريق الجزائري المدعم بالتحاق رابح ماجر على رأس العارضة  الفنية.

و تدخل النسور النيجيرية هذه المواجهة بنية الحفاظ على خاصية عدم انهزامها خلا حملة التصفيات المونديالية و هوما كشف عنه روهر.

 

 

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