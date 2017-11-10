الخضر في مواجهة نيجيريا اليوم لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة نظيره النيجيري، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (30ر20 سا)، لحساب الجولة السادسة و الأخيرة عن المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

و صرح المدرب الوطني رابح ماجر بعد لحظات من وصول "الخضر" إلى قسنطينة قائلا : "بعد 36 سنة أعود إلى مدينة قسنطينة، التي لعبت فيها مقابلة ضد نيجيريا سنة 1981، و التي سمحت لنا باقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 1982 بإسبانيا لأول في تاريخ الجزائر. أنا سعيد بعودتي لهذه المدينة كناخب وطني و أتمنى أت نتمكن من الفوز بهذا اللقاء أمام النيجيريين و استعادة الثقة لدى الفريق".

من جانبه شدد العائد كارل مجاني على ضرورة تأدية مباراة كبيرة و تأكيد حضور التشكيلة الوطنية سهرة الجمعة ضد نيجيريا.

من جانبه قال المدرب الفرانكو-ألماني غيرنوت روهر: "انتقلنا إلى الجزائر بدون ستة لاعبين بسبب تعرضهم إلى الإصابة. سأدخل بتشكيلة جديدة و السماح لبعض اللاعبين باكتساب بعض الوقت من اللعب. الوصول المتأخر للقائد جون أوبي ميكال من الصين، أخلط حساباتي، و لا اعلم إن سيدخل

اللقاء كأساسي" و هو ما صرح به المدرب النيجيري للصحافة، مشيرا إلى صعوبة مهمة عناصره أمام الفريق الجزائري المدعم بالتحاق رابح ماجر على رأس العارضة الفنية.

و تدخل النسور النيجيرية هذه المواجهة بنية الحفاظ على خاصية عدم انهزامها خلا حملة التصفيات المونديالية و هوما كشف عنه روهر.