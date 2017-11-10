بشار: الحكم بالإعدام في حق المتورطين الثلاثة في قتل الطفل محمد ياسين و السجن عشر سنوات لاثنين آخرين

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بشار صباح اليوم الجمعة حكما بالإعدام في حق المتورطين الثلاثة في اختطاف و قتل الطفل درياح محمد ياسين (06 سنوات) و هم أفراد من نفس العائلة (أخ وأخت و زوجة الأخ) و حكما آخرا بالسجن عشر سنوات في حق الشقيقتين الأخرتين في حين تمت تبرأة زوج شقيقتهم.

و حاول المتهمون أثناء جلسات المحاكمة التي افتتحت أمس الخميس و استمرت لأكثر من 19 ساعة أن ينكروا مشاركتهم في هذه الجريمة الشنعاء التي وقعت حيثياتها في التجزئة السكنية بمنطقة مازر (160 كلم جنوب بشار) رغم الأدلة الملموسة التي اكتشفها محققو الدرك الوطني خلال التحريات التي عقبت عملية الاختطاف و العثور على جثة الضحية مقطعة الأطراف داخل كيس بلاستيكي بالقرب من ذات التجزئة السكنية.

و سمحت جلسات المحاكمة التي جرت بقاعة ممتلئة على آخرها و أمام محامي المتهمين الذين عينتهم المحكمة بسبب رفض عدة محامين الدفاع عنهم بإبراز دافع الجريمة و هو الشعوذة مما يفسر الطريقة التي تم بها تقطيع جثة الطفل الضحية.

وكان الطفل المغدور درياح محمد ياسين حسب محضر الإحالة القضائية-- قد اختفى من منزله طيلة يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 ي ولم يظهر عنه أي خبري إلى غاية 13 من نفس الشهر عندما عٌثر على جثته مقطعة لأطراف من قبل عامل بذات التجزئة السكنية.

و كانت مصالح الدرك الوطني قد باشرت فور إخطارها تحقيقا للبحث عن مرتكب أو مرتكبي الجريمة.

كما استعانت هذه الأخيرة بالفصيلة السينوتقنية خلال عمليات البحث الواسعة النطاق التي أجرتها عبر منطقة مازر للعثور على الضحية قبل تمكنها من القبض على مرتكبي الجريمة و هم أفراد من نفس العائلة.