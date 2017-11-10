اجتماع لدول التحالف الدولي للقضاء على داعش الارهابي الشهر الجاري في عمان

يحتضن الأردن اجتماعا لدول التحالف الدولي للقضاء على عصابة داعش الإرهابية الشهر الجاري بمشاركة ممثلين عن 27 دولة وأربع منظمات دولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين محمد الكايد بأن الاْردن يستضيف الشهر الجاري اجتماع المدراء السياسيين للمجموعة المصغرة لدول التحالف الدولي للقضاء على عصابة داعش الإرهابية بمشاركة ممثلين عن 27 دولة وأربع منظمات دولية بأن الاجتماع يُعقد في مرحلة هامة تتزامن مع التطورات الميدانية الايجابية الحاصلة في الحرب على الإرهاب في كل من العراق وسوريا والتي يتطلب تثبيتها جهدا أمنيا وسياسيا وتنمويا.

ويأتي الاجتماع استكمالا للاجتماع الوزاري الذي عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة لدول التحالف في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيبحث المجتمعون آخر مستجدات جهود التحالف ضد عصابة داعش الإرهابية على الأخص في مرحلة ما بعد تحرير مدينة الموصل العراقية والرقة السورية علاوة على أفضل السبل نحو القضاء الكامل على التنظيم المتطرف وتنسيق تلك الجهود.

وتعتبر الاْردن واحدة من بين 69 دولة تشارك في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ أغسطس من العام 2014.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية