زعلان يتفقد مشروع توسعة ميترو الجزائر بساحة الشهداء

قام وزير الأشغال العمومية والنقل، السيد عبد الغني زعلان رفقة والي ولاية الجزائر اليوم الخميس بزيارة عمل وتفقد لمشروع توسعة ميترو الجزائر بساحة الشهداء، في إطار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف مشاريع القطاع، حسب ما علم في بيان للوزارة.

و حسب ذات المصدر، وقف الوزير في هذه الزيارة التفقدية على مدى تنفيذ التعليمات التي قدمها في زيارته السابقة والتي تضمنت ضرورة تدعيم الورشة بكل الوسائل المادية والبشرية والانطلاق في عملية التهيئة الخارجية لمحيط المحطة وكذا تكثيف عمليات التجارب الأولية لعربات الميترو والأنظمة التقنية والمعلوماتية.

وخلال هذه الزيارة، قدم الوزير توجيهاته لمكتب الدراسات بالعمل على جعل محطة ساحة الشهداء محطة متعددة الأنماط، تحتوي على موقف لسيارات الأجرة والحافلات بالقرب من محطة الميترو لتسهيل تنقل المواطنين.

كما أكد زعلان على مواصلة العمل بنظام الدوام (3 * 8 ) حتى يتم تسليم المشروع كاملا وبجميع مرافقه، حسب ما أضاف نفس المصدر.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية