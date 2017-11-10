أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي اليوم الجمعة بوهران أنه تم تحقيق إنتاج يقارب 50 مليون قنطار من محصول البطاطا برسم الموسم الفلاحي المنصرم على المستوى الوطني.

وأبرز بوعزفي على هامش زيارته التفقدية لعدد من المستثمرات الفلاحية بالولاية أن إنتاج محصول البطاطا بأنواعها الثلاثة المبكرة والموسمية وأخر موسم في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضأف أنه يجري حاليا التفكير في عمليات التحويل والتخزين ثمالتصدير مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تعمل على إنشاء قاعدة لوجيستيكية للتصدير.

وذكر بوعزقي أنه تم تصدير خلال الموسم المنصرم (2016/2017) كميات معتبرة من البطاطا الى أوروبا من قبل بعض المصدرين الخواص من مستغانم والجزائر العاصمة.

من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيتم القضاء نهائيا في غضون السنوات الأربعة القادمة على استيراد البذور والتوجه نحو استعمال جزء كبير من بذور البطاطا المحلية.

وسيتم تقليص استيراد البذور واستعمال البذور المحلية التي تنتجها بعض المؤسسات والمزارع النموذجية المتخصصة في إنتاج بذور البطاطا .

وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل تعمل بالتنسيق مع بعض المزارع النموذجية ومؤسسات إنتاج البذور وما بين 2 إلى 3 مزارع متخصصة في إنتاج بذور البطاطا على تطوير بذور البطاطا المحلية.

وبخصوص حملة استيراد بذور البطاطا للموسم برسم الموسم الفلاحي الجاري أبرز الوزير أنه لا يمكن تحديد الكمية التي سيتم استيرادها لأنها تتم حسب الطلب.

وأضاف هذه السنة سوف لن نستورد بذور البطاطا القاعدية صنف أ وسنستورد بعض الأصناف الأخرى التي لا نتحكم حاليا في مسارها على غرار e و s e و g .

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية