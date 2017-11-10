وزارة الدفاع : كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة وجيجل

تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بكل من ولايتي باتنة وجيجل، من تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وألبسة وأفرشة، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 09 نوفمبر 2017ي بكل من باتنة وجيجل/ن.ع.5، خمسة (05) مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وألبسة وأفرشة وكذا أغراض مختلفة" .

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان/ن.ع 2، أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت 189 كيلوغرام من الكيف المعالج وأربع (04) سيارات سياحية، في حين تم حجز 1800 وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم/ن.ع.2، و1000 خرطوشة سجائر ببسكرة/ن.ع.4".

وفي سياق متصل، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من عين قزام وتمنراست/ن.ع.6، مهربين (02) وحجزت 1،57 طن من مادة السكر ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم إحباط محاولات تهريب لكمية معتبرة من الوقود تقدر بـ 40120 لتر بكل من تبسة، الطارف وسوق أهراس/ن.ع.5".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بكل من تلمسان/ن.ع.2 وورقلة/ن.ع.4، تسعة عشر (19) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية