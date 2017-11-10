بوعزقي : ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا الجمعة بوهران على ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين لرفع وتنويع الإنتاج .وأبرز بوعزقي على هامش زيارته التفقدية لليوم الثاني على التوالي بالولاية أن "الدولة قدمت العديد من التسهيلات فيما يخص بمنح الأراضي والقروض المالية لتطوير الفلاحة وتنويع الإنتاج ولكن هناك بعض المستفيدين لم يستغلونها " مشيرا إلى أنه "سيتم استرجاع هذه الأراضي غير المستغلة ومنحها للمستثمرين الجادين" .

وأضاف أنه "تم تنصيب لجان على مستوى الولايات والدوائر لإحصاء وتطهير العقار الفلاحي غير المستغل مما سيسمح بدفع قطاع الفلاحة وتنويع الإنتاج"معتبرا في ذات السياق أن العقار الفلاحي هو أساس التنمية" .

وبخصوص برنامج سقي 2 مليون هكتار أكد الوزير في هذا الصدد أن "هناك لقاءات جهوية انطلقت أمس بولاية ميلة خاص بشرق البلاد ثم بسيدي بلعباس (غرب البلاد) وغرداية (وسط وجنوب البلاد) وستجمع مدراء الفلاحة والموارد المائية وكل المعنيين بالقطاعيين".

"وأضاف بوعزقي بأن هناك إستراتيجية لبلوغ 2 مليون هكتار من الأراضي المسقية وهذا ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكذا في إطار مخطط عمل الحكومة" مشيرا إلى أن المساحة المسقية الحالية تقدر ب 1 مليون و300 ألف هكتار على المستوى الوطني تنتج ما يعادل 3.000 مليار دج.

للإشارة فقد عاين الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم الدخيري بمنطقة مهدية بوادي تليلات مستثمرة فلاحية فردية تابعة للخواص متخصصة في انتاج الزيتون والأشجار المثمرة والرمان.

وتشير الاحصائيات المقدمة بعين المكان الى أن عدد المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية باقليم ولاية وهران تتجاوز 4.300 في حين تقدر المساحة الزراعية الصالحة للزراعة لولاية وهران أزيد من 88 ألف هكتار منها 5.400 هكتار لزراعة الحبوب و12.400 هكتار من الأشجار المثمرة بما في ذلك 8.400 هكتار مخصصة للزيتون.

وبنفس المنطقة تفقد عبد القادر بوعزقي مستثمرة فلاحية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص برأس مال يتجاوز 3ر1 مليار دج والتي دخلت حيز الاستغلال الحقيقي في 2016.

وتتربع هذه المستثمرة الفلاحية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.441 هكتار.

وببلدية طفراوي عاين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مركب لإنتاج الأعلاف وبيض التحضين وفراخ الدجاج تابع للخواص حيث يتكفل بإنتاج سنويا أزيد من 23 مليون بيض التحضين و511 ألف طن من الأعلاف إضافة إلى 21 مليون فراخ الدجاج.

وللتذكير فقد أشرف الوزير أمس الخميس على افتتاح الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائية بمركز الاتفاقيات لوهران، الذي يشارك فيه على مدار أربعة أيام 140 عارضا منهم 35 أجنبيا و9 منظمات دولية وإقليمية يمثلون 17 دولة أوروبية وعربية وافريقية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية