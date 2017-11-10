كــــأس العـالــم 2018 / تصفيات- الجولة 6/ الجزائر- نيجيريا : "الـخــضــر"يتعادلون مع"النسور" النيجيرية 1-1

تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بقواعده أمام نظيره النيجيري بنتيجة (1-1)،الشوط الأول (0-0)، في مباراة جرت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة،لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية (منطقة إفريقيا) من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وافتتح جون اوغو باب التهديف في الدقيقة (62) بقذفة قوية من 25 مترا لصالح نيجيريا، قبل أن يعدل براهيمي النتيجة عند الدقيقة (87) من ضربة جزاء.

وإثر هذه النتيجة يبقى"الخضر"الذين خرجوا من سباق المونديال في المركز الأخير للمجموعة الثانية برصيد نقطتين، عقب تعادلين و أربع هزائم، بينما تأهلت نيجيريا إلى المونديال في المركز الأول بمجموع 14 نقطة.

وتختتم هذه التصفيات بالنسبة للمجموعة الثانية بإجراء المباراة الثانية، هذا السبت بين زامبيا والكاميرون (00ر15 سا)، لكنها بدون رهان بعد إقصاء المنتخبين.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج