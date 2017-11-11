اجــندة الــيوم الـرابـع عشــر مــن الحمــلة الانتخـابيــة لمحــليــات نــوفمبــر المقــبل

11/11/2017 - 08:37

برنامج اليوم الرابع عشر من الحملة  الانتخابية (السبت 11 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017.

-- حزب جبهة التحرير الوطني --

-الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينشط تجمع شعبي بدار  الثقافة " مولود معمري " بتيزي وزو على الساعة (00ر10 )          

--حزب العمال --

-الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون تنظم تجمع شعبي بملعب كرة  السلة ببلدية الدار البيضاء (الجزائر العاصمة ) على الساعة ( 30ر13 ).

--التجمع الوطني الديمقراطي --

-الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى ينظم تجمعان شعبيان  بسيدي بلعباس على الساعة (00ر9 ) صباحا ثم وهران بفندق الميرديان 

 --الحركة الشعبية الجزائرية --

-رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية معسكر .

  --جبهة القوى الاشتراكية--

-الامين الوطني الاول محمد حاج جيلاني ينشط تجمعا بالمركز الثقافي لبلدية  بوفاطيس ولاية وهران (00ر16 )، فيما ينشط  عضو الهيئة الرئاسية للحزب على العسكري تجمعا بقاعة سينما ''حمليلى''  بجبجل (00ر10 )

 --حركة مجتمع السلم (حمس)--

-رئيس حركة مجتمع السلم (حمس ) عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعان شعبيان , دار  الثقافة القديمة بولاية غليزان على الساعة (00ر10 ) , وتجمع بقاعة السينما  السعادة بولاية وهران على الساعة ( 30ر13 )

 --جبهة المستقبل--

-رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة على  الساعة (00ر10 ) 

 --تحالف تجمع امل الجزائر (تاج)--

-الأمين العام لحزب النور الجزائري بدر الدين بلباز ينشط تجمعا شعبيا لصالح  مترشحي --تحالف تجمع امل الجزائر (تاج) بالقاعة المتعددة الرياضات بولاة  مستغانم على الساعة (00ر10 ) 

--حركة الوفاق الوطني --

-الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة بقاعة ولد عبد الرحمن كاكي  بولاية مستغانم على الساعة (00ر14)

--حركة النهضة --

-الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة اجتماعات بلدية  حاسي الدلاعة بولاية الأغواط على الساعة  ( 00ر10 ) 

--التحالف الوطني الجمهوري---

-رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الفتح  بولاية وهران على الساعة (00ر10 ) 

--الجبهة الوطنية الجزائرية --

-رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعان شعبيان ، ولاية معسكر  على الساعة (30ر9) وتجمع بولاية سعيدة على الساعة (00ر15) 

--حزب الفجر الجديد --

-رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة "  هواري بومدين) بولاية سطيف على الساعة (00ر10 ) 

--تحالف النهضة والعدالة والبناء --

-رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة سينما "  كازينو" لولاية تيارت على الساعة (00ر10 ) 

 --حزب الحرية والعدالة --

-رئيس  حزب الحرية والعدالة محمد السعيد ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الشباب " احمد  بتشين " بولاية الطارف على الساعة (00ر10 ) .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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