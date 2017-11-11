اجــندة الــيوم الـرابـع عشــر مــن الحمــلة الانتخـابيــة لمحــليــات نــوفمبــر المقــبل

برنامج اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية (السبت 11 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017.

-- حزب جبهة التحرير الوطني --

-الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينشط تجمع شعبي بدار الثقافة " مولود معمري " بتيزي وزو على الساعة (00ر10 )

--حزب العمال --

-الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون تنظم تجمع شعبي بملعب كرة السلة ببلدية الدار البيضاء (الجزائر العاصمة ) على الساعة ( 30ر13 ).

--التجمع الوطني الديمقراطي --

-الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى ينظم تجمعان شعبيان بسيدي بلعباس على الساعة (00ر9 ) صباحا ثم وهران بفندق الميرديان

--الحركة الشعبية الجزائرية --

-رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية معسكر .

--جبهة القوى الاشتراكية--

-الامين الوطني الاول محمد حاج جيلاني ينشط تجمعا بالمركز الثقافي لبلدية بوفاطيس ولاية وهران (00ر16 )، فيما ينشط عضو الهيئة الرئاسية للحزب على العسكري تجمعا بقاعة سينما ''حمليلى'' بجبجل (00ر10 )

--حركة مجتمع السلم (حمس)--

-رئيس حركة مجتمع السلم (حمس ) عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعان شعبيان , دار الثقافة القديمة بولاية غليزان على الساعة (00ر10 ) , وتجمع بقاعة السينما السعادة بولاية وهران على الساعة ( 30ر13 )

--جبهة المستقبل--

-رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة على الساعة (00ر10 )

--تحالف تجمع امل الجزائر (تاج)--

-الأمين العام لحزب النور الجزائري بدر الدين بلباز ينشط تجمعا شعبيا لصالح مترشحي --تحالف تجمع امل الجزائر (تاج) بالقاعة المتعددة الرياضات بولاة مستغانم على الساعة (00ر10 )

--حركة الوفاق الوطني --

-الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة بقاعة ولد عبد الرحمن كاكي بولاية مستغانم على الساعة (00ر14)

--حركة النهضة --

-الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة اجتماعات بلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط على الساعة ( 00ر10 )

--التحالف الوطني الجمهوري---

-رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الفتح بولاية وهران على الساعة (00ر10 )

--الجبهة الوطنية الجزائرية --

-رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعان شعبيان ، ولاية معسكر على الساعة (30ر9) وتجمع بولاية سعيدة على الساعة (00ر15)

--حزب الفجر الجديد --

-رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة " هواري بومدين) بولاية سطيف على الساعة (00ر10 )

--تحالف النهضة والعدالة والبناء --

-رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة سينما " كازينو" لولاية تيارت على الساعة (00ر10 )

--حزب الحرية والعدالة --

-رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الشباب " احمد بتشين " بولاية الطارف على الساعة (00ر10 ) .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج