اجــندة الــيوم الـرابـع عشــر مــن الحمــلة الانتخـابيــة لمحــليــات نــوفمبــر المقــبل

برنامج اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية (السبت 11 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017.
-- حزب جبهة التحرير الوطني --
-الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ينشط تجمع شعبي بدار الثقافة " مولود معمري " بتيزي وزو على الساعة (00ر10 )
--حزب العمال --
-الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون تنظم تجمع شعبي بملعب كرة السلة ببلدية الدار البيضاء (الجزائر العاصمة ) على الساعة ( 30ر13 ).
--التجمع الوطني الديمقراطي --
-الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى ينظم تجمعان شعبيان بسيدي بلعباس على الساعة (00ر9 ) صباحا ثم وهران بفندق الميرديان
--الحركة الشعبية الجزائرية --
-رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ينشط تجمعا بولاية معسكر .
--جبهة القوى الاشتراكية--
-الامين الوطني الاول محمد حاج جيلاني ينشط تجمعا بالمركز الثقافي لبلدية بوفاطيس ولاية وهران (00ر16 )، فيما ينشط عضو الهيئة الرئاسية للحزب على العسكري تجمعا بقاعة سينما ''حمليلى'' بجبجل (00ر10 )
--حركة مجتمع السلم (حمس)--
-رئيس حركة مجتمع السلم (حمس ) عبد المجيد مناصرة ينشط تجمعان شعبيان , دار الثقافة القديمة بولاية غليزان على الساعة (00ر10 ) , وتجمع بقاعة السينما السعادة بولاية وهران على الساعة ( 30ر13 )
--جبهة المستقبل--
-رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة على الساعة (00ر10 )
--تحالف تجمع امل الجزائر (تاج)--
-الأمين العام لحزب النور الجزائري بدر الدين بلباز ينشط تجمعا شعبيا لصالح مترشحي --تحالف تجمع امل الجزائر (تاج) بالقاعة المتعددة الرياضات بولاة مستغانم على الساعة (00ر10 )
--حركة الوفاق الوطني --
-الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة بقاعة ولد عبد الرحمن كاكي بولاية مستغانم على الساعة (00ر14)
--حركة النهضة --
-الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة اجتماعات بلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط على الساعة ( 00ر10 )
--التحالف الوطني الجمهوري---
-رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الفتح بولاية وهران على الساعة (00ر10 )
--الجبهة الوطنية الجزائرية --
-رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ينشط تجمعان شعبيان ، ولاية معسكر على الساعة (30ر9) وتجمع بولاية سعيدة على الساعة (00ر15)
--حزب الفجر الجديد --
-رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة " هواري بومدين) بولاية سطيف على الساعة (00ر10 )
--تحالف النهضة والعدالة والبناء --
-رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي ينشط تجمعا شعبيا بقاعة سينما " كازينو" لولاية تيارت على الساعة (00ر10 )
--حزب الحرية والعدالة --
-رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد ينشط تجمعا شعبيا بقاعة الشباب " احمد بتشين " بولاية الطارف على الساعة (00ر10 ) .
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج