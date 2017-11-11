انعقاد الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية هذا الأحد

تنعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية الفرنسية، هذا الأحد بالجزائر برئاسة كل من وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، ونظيره الفرنسي، جون إيف لودريان، وبحضور كل من وزير الصناعة يوسف يوسفي وبرينو لومير، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة إدوارد فيليب.

المباحثات بين الطرفين ستتمحور حول الشراكة الاقتصادية وآفاق توسيعها وتنويعها، حسب بيان لوزارة الخارجية، و"مشاريع واعدة على صعيد التعاون الصناعي وترقية الصادرات الجزائرية المتأتية من القطاع الفلاحي، إضافة إلى ملفات أخرى، مثل الاستثمار في قطاعات أخرى، وكذا التوقيع على اتفاقيات بهذا الخصوص".

ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد المالك سراي، في هذا السياق في تصريح له للإذاعة الجزائرية، أن الأرقام المقدمة لا تعكس الواقع المفترض للتعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا. وأوضح أنه من المفروض أن تكون استثمارات أكبر والجزائر تحتاج إلى استثمار أكبر من قبل الفرنسيين