اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية (السبت 11 نوفمبر) لمحليات ال23 نوفمبر 2017

تختتم الحملة الانتخابية الجارية تحسبا لمحليات 2017، أسبوعها الثاني، حيث كثفت الأحزاب السياسية تجمعاتها شعبية عبر ولايات الوطن.

حزب جبهة التحرير الوطني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس نشط تجمع شعبي بدار الثقافة " مولود معمري " بتيزي وزو على الساعة

حزب العمال الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون نظمت تجمع شعبي بملعب كرة السلة ببلدية الدار البيضاء (الجزائر العاصمة ) على الساعة

التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد اويحيى نظم تجمعان شعبيان بسيدي بلعباس على الساعة ثم وهران بفندق الميرديان

الحركة الشعبية الجزائرية رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس نشط تجمعا بولاية معسكر .

جبهة القوى الاشتراكية الأمين الوطني الأول محمد حاج جيلاني نشط تجمعا بالمركز الثقافي لبلدية بوفاطيس ولاية وهران (00ر16 )، فيما نشط عضو الهيئة الرئاسية للحزب على العسكري تجمعا بقاعة سينما ''حمليلى'' بجبجل

حركة مجتمع السلم (حمس) رئيس حركة مجتمع السلم (حمس ) عبد المجيد مناصرة نشط تجمعان شعبيان , دار الثقافة القديمة بولاية غليزان, و تجمع بقاعة السينما السعادة بولاية وهران على الساعة

جبهة المستقبل رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بولاية باتنة

تحالف تجمع امل الجزائر (تاج) الأمين العام لحزب النور الجزائري بدر الدين بلباز ينشط تجمعا شعبيا لصالح مترشحي --تحالف تجمع أمل الجزائر (تاج) بالقاعة المتعددة الرياضات بولاة مستغانم

حركة الوفاق الوطني الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة بقاعة ولد عبد الرحمن كاكي بولاية مستغانم

حركة النهضة الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي نشط تجمعا شعبيا بقاعة اجتماعات بلدية حاسي الدلاعة بولاية الأغواط

التحالف الوطني الجمهوري رئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي نشط تجمعا شعبيا بقاعة الفتح بولاية وهران

الجبهة الوطنية الجزائرية رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي نشط تجمعان شعبيان ، ولاية معسكر وتجمع بولاية سعيدة على الساعة

حزب الفجر الجديد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش نشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة " هواري بومدين) بولاية سطيف

تحالف النهضة والعدالة والبناء رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بلمهدي نشط تجمعا شعبيا بقاعة سينما " كازينو" لولاية تيارت

حزب الحرية والعدالة رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد نشط تجمعا شعبيا بقاعة الشباب " احمد بتشين " بولاية الطارف.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج