توقيف 115 شخصا وحجز كمية معتبرة من المخدرات والأسلحة البيضاء بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن العاصمة في عمليات مداهمة مست العديد من الأحياء في الأيام الماضية، 115 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون على غرار الحيازة والتجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان المديرية العامة للآمن الوطني.

وتم خلال المداهمات حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج و200 قرص من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى 61 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام. وبولاية معسكر، وبعد تلقي عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للولاية لمعلومات بخصوص وجود شخصين على متن مركبة كانا بصدد نقل وترويج المخدرات تم بتكثيف التحريات التي أسفرت على توقيف المشتبه فيه وسط المدينة.

وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على كمية من الكيف المعالج قدرت ب 5 كيلوغرام و48 قرص مهلوس، حسب المصدر ذاته، أما بولاية البليدة حجزت قوات الأمن 2520 قرص مهلوس على متن مركبة نفعية وتوقيف شخص مشتبه فيه بمدينة أولاد يعيش.

وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني بالمناسبة أن قوات الشرطة تبقى العين الساهرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وأن مثل هذه العمليات النوعية ما هي إلا تجسيد للسياسة الأمنية المسطرة من طرف قيادة الأمن الوطني في سبيل محاربة الجريمة وتدعمها، بالموازاة حملات التوعية التي نقوم بها مصالح الشرطة عبر الوطن لوقاية مختلف شرائح المجتمع لاسيما المتمدرسين والشباب من هذه السموم.

المصدر : واج