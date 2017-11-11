الجولة 11: جمعية عين مليلة تنفرد بكرسي الريادة من جديد

انفردت جمعية عين مليلة مُجددا بريادة الترتيب بعد إطاحتها في قمة مباريات الجولة الـ 11 بأحد الملاحقين مولودية بجاية (1-0)،التي تبقى ثالثة رفقة جمعية الشلف التي تفوقت على جمعية وهران(2-0)، في وقت تعثر الشريك السابق في الريادة شبيبة سكيكدة لدى نزوله ضيفا على متذيل الترتيب رائد القبة (1-1)، في مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الرابطة المحترفة الثانية''موبيليس''لكرة القدم التي لُعبت هذا السبت.

وشهدت قمة الجولة الحادية الـ 11 بين المتصدر جمعية عين مليلة والمُطارد مولودية بجاية تنافسا شديدا بين الفريق فوق أرضية ملعب دمان دبيح بعين مليلة، فيما كان ينتظر الجميع نهاية اللقاء بالتعادل السلبي،خادع المهاجم براهيم ديب الجميع في الدقيقة (86)، موقعا هدف الانتصار لعين مليلة لتحرز الجمعية النقاط الثلاث، وتنفرد بالطليعة برصيد (25 نقطة)، بينما تبقى المولودية البجاوية في المركز الثالث بمجموع (21 نقطة).

وتخلت شبيبة سكيكدة عن كرسي الريادة لصالح أشبال المدرب حجار، بعدما تعثرت في سفريتها للعاصمة أمام رائد القبة بملعب أول نوفمبر بالمحمدية.

ودخلت التشكيلة العاصمية المواجهة بقوة بقيادة المدرب الجديد نبيل مجاهد، حيث تمكن هداف الفريق فارس عمران من فتح باب التهديف منذ الدقيقة (6)، مسجلا بذلك هدفه الرابع هذا الموسم في شباك عين مليلة التي لم تهتز في الثلاث مقابلات الأخيرة.

وبالرغم من الضغط العالي الذي فرضه على"السكيكدية"المُدعمين بأنصارهم الذين تنقلوا بأعداد غفيرة لملعب المحمدية،حافظ الرائد على تقدمه إلى غاية المرحلة الثانية، حيث عدل هداف البطولة هشام مختار النتيجة للضيوف عند الدقيقة(58)، مضيفا الهدف السابع في عداده. ليعود أشبال التقني البرتغالي غوميز بنقطة تضعهم في المركز الثاني (23 نقطة)، في حين تجرع"القباوية" تعادلهم الرابع الذي يبقيهم في المؤخرة بمجموع 7 نقاط.

وفرضت شبيبة بجاية منطقها بقواعدها على مولودية العلمة،حيث أمطرت شباكها بثلاثية نظيفة، بدأها غانم في الدقيقة (16)، بن شعيرة أضاف الثاني (د 48) و قتل بلغربي المقابلة بالإصابة الثالثة (د 80)، لتراقب الشبيبة السباق مع كوكبة المقدمة في الصف الخامس (20 نقطة)، في حين تأتي مولودية العلمة في المركز الحادي عشر (10 نقاط).

وتفوقت جمعية الشلف بملعبها بومزراق على نظيرتها الوهرانية بنتيجة (2-0)، بفضل ثنائية بن حملة (د26) وعطفان (د90+3)، ليواصل"الشلفاوة"التميز باعتبارهم الفريق الوحيد الذي لم يتجرع الهزيمة منذ بداية الموسم، لتتمركز الجمعية في الصف الثالث برصيد 21 نقطة رفقة مولودية بجاية، أما الجمعية الوهرانية تحتل المركز الثامن (13 نقطة).

وحقق سريع غليزان فوزا مهما على ضيفه أهلي برج بوعريريج بأقل نتيجة (1-0)، بواسطة المهاجم محمد دراق (د8)، ثلاث نقاط تضع السريع سادسا بـ 19 نقطة، يليه"البرايجية"بـ 15 نقطة.

وفي صراع فرق مؤخرة الترتيب، انتفض شباب عين الفكرون بملعبه"علاق عبد الرحمان"، على حساب أمل بوسعادة بثلاثية دون رد (3-0)، تداول على تسجيلها كل من علام (13د)، تتام (26د) وقوريشي (د56).

ورغم هذا الفوز يبقى"السلاحف"في المرتبة الـ 15 (9 نقاط) وبوسعادة في الصف الـ 11 (10 نقاط)، بمعية العلمة، باتنة ومعسكر.

وخسر غالي معسكر رهانه في داربي الغرب، أمام وداد تلمسان الذي عرف كيفية"خطف"النقاط الثلاث فوق ميدانه في الرمق الأخير (1-0)، بفضل هدف بوغالية(د90+2).هذا الفوز يسمح للزيانيين بالتنفس والصعود إلى الصف التاسع بـ 12 نقطة، في حين يتمركز الغالي في المرتبة الـ 11 بعشرة نقاط مع العلمة و باتنة.

وأحرز شباب باتنة الذي يتخبط في مشاكل إدارية إثر انسحاب المسيرين و استقالة المدرب عباس، نقطة التعادل أمام ضيفه مولودية سعيدة التي كانت سباقة في التسجيل عبر حميدي (د22)، قبل أين يعدل مباركي لأصحاب الأرض من ضربة جزاء

(د82). و يبقى شباب باتنة الذي قاده اليوم مؤقتا المدرب المساعد سليم عريبي، في المركز الـ 11 بعشرة نقاط، بينما عاد"السعيدية"إلى الديار بنقطة ثمينة تضعهم في المركز التاسع (12 نقطة) رفقة وداد تلمسان.