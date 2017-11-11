الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 11): شباب قسنطينة يحافظ على صدارته واتحاد البليدة يواصل التراجع

حافظ فريق شباب قسنطينة على صدارته وحقق فوزا ثمينا وهاما على مضيفه اتحاد الجزائر 2-1 ضمن بعد مباريات الجولة 11 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الخميس والسبت، في حين انفردت شبيبة الساورة بالمركز الثاني أما اتحاد البليدة فتبقى تعاني دون أي فوز.

وتغلب شباب قسنطينة على مضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة (2-1)،حيث سمحت هذه الثنائية لـ"السياسي"بالحفاظ على صدارته بمجموع 24 نقطة متقدما بأربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، أما"سوسطارة"فتبقى في الصف 11 ب12 نقطة.

من جهتها انفردت شبيبة الساورة بالمركز الثاني بعدما استغلت استضافتها لاتحاد بلعباس وفازت عليه بهدف أمضاه هداف النادي مصطفى جاليت، ليرتفع رصيد أبناء الجنوب إلى 20 نقطة ، أما"العباسية"فيتراجعون إلى المرتبة التاسعة ب13 نقطة.

وعاد وفاق سطيف بتعادل بطعم الخسارة بنتيجة (0-0) أمام اتحاد البليدة متذيل الترتيب سمح للوفاق باحتلال المرتبة الثالثة ب17 نقطة رفقة نادي بارادو ومولودية وهران، بالمقابل يبقى"البليديون"في ذيل الترتيب بثلاث نقاط فقط.

نفس الشيء بالنسبة للرائد السابق، شباب بلوزداد الذي كاد ان يفوز خارج الديار على شبيبة القبائل بعدما كان متقدما بهدفين لكن المحليين عدلوا النتيجة (2-2).

وبهذا يحافظ أبناء"العقيبة"على المرتبة السادسة ب16 نقطة أما الشبيبة فتحتفظ هي الأخرى بالمرتبة الثامنة وبمجموع 14 نقطة.

وفازت مولودية وهران على الضيف اولمبي المدية بهدفين نظيفين وهي النتيجة التي سمحت لـ"الحمراوة"بالارتقاء إلى الصف الثالث ب17 نقطة، بينما تراجع الاولمبي إلى المركز ال12 ب12 نقطة.

كما عجز دفاع تاجنانت على الفوز على ضيفه اتحاد الحراش،حيث اكتفى بالتعادل ب(1-1)،علما وانه كان منهزما قبل ان يعدل النتيجة قبل 20 عن النهاية، وبهذا يحتل الدفاع الصف 13 ب11 نقطة، فيما يبقى"الحراشية"يعانون في المرتبة 15 وما قبل أخيرة ب9 نقاط.

وفي لقاءات لعبت يوم الخميس، فاز نصر حسين داي على مولودية الجزائر بنتيجة(1-0)، لترتقي النصرية إلى الصف العاشر ب13 نقطة، أما المولودية فتتراجع إلى الصف السابع ب15 نقطة.

كما حقق نادي بارادو الأهم بفوزه على اتحاد بسكرة (1-0)،ليتقدم"الباك"إلى المرتبة الثالثة ب17 نقطة أما"البساكرة" فيبقون في الصف 14 بتسع نقاط فقط.

النتائج الكاملة :

اتحاد البليدة - وفاق سطيف 0 - 0

دفاع تاجنانت - اتحاد الحراش 1 - 1

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 2 - 2

مولودية وهران- أولمبي المدية 2 - 0

اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة 1 - 2

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 1 - 0

نصر حسين داي - مولودية الجزائر 1 - 0

نادي بارادو - اتحاد بسكرة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 24 11

2. شبيبة الساورة 20 11

3. وفاق سطيف 17 10

--. نادي بارادو 17 11

--. مولودية وهران 17 11

6-. شباب بلوزداد 16 11

7. مولودية الجزائر 15 10

8. شبيبة القبائل 14 11

9. اتحاد بلعباس 13 11

--. نصر حسين داي 13 11

11. اتحاد الجزائر 12 8

--. أولمبي المدية 12 11

13. دفاع تاجنانت 11 11

14. اتحاد بسكرة 9 10

--. اتحاد الحراش 9 11

16. اتحاد البليدة 3 11.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج