السعودية تبدء العمل بـ "بصمة الإصبع وصورة الوجه" على تأشيرات الحج والعمرة

أعلنت السلطات السعودية، هذا الأحد عن البدء في تطبيق منظومة تسجيل الخصائص الحيوية (بصمة الإصبع وصورة الوجه) على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج والعمرة اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري.

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة في بيان لها اليوم،إنه على طالب التأشيرة أن يتوجه إلي مراكز خدمات التأشيرات والخصائص الحيوية التابعة لشركة "تسهيل في اف اس" لسداد الرسوم المقدرة بنحو 4.5 دولار (بما يعادله من العملة المحلية), بحيث تكون البصمة مرتبطة برقم جواز السفر فقط وذلك لإعطاء الراغبين في الحصول على التأشيرة متسعا من الوقت لتسجيل البصمة الحيوية.

وأضافت السفارة "إنه من المقرر أن يتم إعفاء كل من هم دون الثانية عشرة ومن يتجاوزون السبعين عاما وحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من شرط تسجيل بصمة الإصبع وصورة الوجه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج