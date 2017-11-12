القوات العراقية تحرر 9 قرى غرب الأنبار وتصل للحدود مع سوريا

تمكنت القوات العراقية من تحرير تسع قرى غرب محافظة "الأنبار" في غرب البلاد من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال بيان لقيادة عمليات " تطهير الجزيرة وأعالي الفرات" إن تلك القوات عبرت نهر "الفرات" وسيطرت على جسر"الرمانة" فضلا عن تحرير ناحية "الرمانة" بالكامل وقرى "البوعبيد - البوفراج - البوشعبان - الباغوز - الربط - البو حردان - العش - ختيلة - دغيمة" لافتا إلى وصول القوات العراقية للحدود مع سوريا .

وفي السياق نفسه ألقت قوات عراقية في محافظة "السليمانية" القبض على خليتين تابعتين لتنظيم داعش حاولتا تنفيذ عمليات انتحارية في المحافظة.

وذكر مصدر أمني أن إحدى الخلايا ضمت عناصر نسائية خططن من خلال موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" لتنفيذ عمليات في المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق.

تفكيك سيارة مفخخة قبل تفجيرها بشمال العاصمة العراقية بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش العراقي، اليوم الأحد عن تفكيك سيارة مفخخة قبل تفجيرها من قبل الجهد الهندسي التابع للجيش بشمال العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة إخبارية - "إن قواتنا الأمنية تستمر في تنفيذ واجباتها اليومية وملاحقة عصابات داعش الإرهابية ضمن كافة قواطع العمليات، حيث تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة (البو خالد) ضمن قاطع شمال بغداد نتج عنه ضبط عجلة مفخخة نوع برازيلي لا تحمل لوحات تسجيل تمت معالجتها من قبل الجهد الهندسي".

وأضافت أن قوة تابعة لها تمكنت من تفتيش منطقة (الهيتاويين) ضمن قاطع غرب بغداد نتج عنه العثور على خمس عبوات أسطوانية الشكل معدة للتفجير، ومساطر تفجير من مخلفات داعش الإرهابي، إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.

وتشهد العاصمة بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، مما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل ومصاب.