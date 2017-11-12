أيام تبسة الأدبية الثامنة تنطلق هذا الاثنين بحلة مغاربية

تنطلق تظاهرة أيام تبسة الأدبية في طبعتها الثامنة و ذلك بحلة مغاربية لهذه السنة هذا الاثنين بمبادرة لدار الثقافة محمد الشبوكي بذات المدينة.

و أوضحت مسؤولة البرمجة و العلاقات العامة بذات المؤسسة الثقافية زبيدة بوطويل أن هذه التظاهرة تنطلق من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري و قد دأبت على تنظيمها دار الثقافة سنويا تعد موعدا ثقافيا أدبيا ينتظره مثقفو الولاية بشغف ستعرف مشاركة عدد كبير من الأدباء والشعراء والروائيين قد يفوق عددهم 80 أديبا وشاعرا قادمين من 25 ولاية على غرار الدكتور محمد تين رئيس المكتب الوطني لجمعية الجاحظية و يوسف شقرة رئيس الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين و الشاعر والمسرحي يوسف فوغالي والشاعرة شامة درويش وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الأدب و الشعر.

و أضافت أن ما يميز هذه الطبعة أنها ستكتسي حلة مغاربية من خلال مشاركة شعراء و أدباء من ليبيا و تونس حيث ينتظر مشاركة علاء الدين الفرجاني الأسطي و الشاعرة سالمة محمد صالح و الشاعر عمر عبد الدايم البشير من ليبيا و الشاعر و الإعلامي عبد الله القاسمي و الشاعر صابر العبسي والشاعرة وسيلة المولهي من تونس.

و استنادا للمنظمين فإن فعاليات أيام تبسة الأدبية الثامنة المغاربية ستحتضنها قاعة المؤتمرات للولاية على مدار 3 أيام و تنظم على هامشها زيارات للمعالم الأثرية التي تزخر بها المدينة لفائدة المشاركين و تنظيم ورشة في فن الكتابة.