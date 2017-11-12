انطلاق أشغال اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية بالجزائر العاصمة

12/11/2017 - 10:05

انطلقت أشغال  الدورة الرابعة للجنة المشتركة  الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية (كوميفا) هذا الأحد  بالجزائر العاصمة تحت  رئاسة وزير الشؤون الخارجية عبد  القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي  لأوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لو دريان . 

وانعقد هذا الاجتماع بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي عن الجانب  الجزائري و وزير الاقتصاد و المالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي.

و يعكف  الطرفان أساسا على دراسة  وضع الشراكة  الاقتصادية  الثنائية و افاق   توسيعها و تكثيفها. 

و من المقرر  التوقيع على 3 اتفاقيات اقتصادية عقب هذه الدورة حسبما علم لدى  مصدر ديبلوماسي. 

و يتعلق الأمر باتفاقية في مجال صناعة المركبات يشمل استحداث شركة مختلطة بين  المصنع  الفرنسي ' بيجو' و مؤسسات عمومية و خاصة جزائرية  من أجل إقامة مصنع  لتصنيع و تركيب  سيارات من هذه العلامة الفرنسية. 

كما سيتم التوقيع على اتفاقية اخرى في مجال الصناعة تشمل مشروع في ميدان   الكهرباء و هذا  بالشراكة مع المجمع  الفرنسي ' شنايدير اليكتريك' المختص في  صناعة و تسويق منتوجات  تسيير  الكهرباء و التشغيل الآلي.

و في المجال الفلاحي يرتقب التوقيع على  اتفاقية من أجل استحداث مجمع  مكلف  بتصدير و تسويق المنتجات الفلاحية  الجزائرية ( خضر و فواكه) نحو  الاتحاد   الأوروبي.

و تعد الجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية التي استحدثت عام 2013  ألية لتعزيز و تنويع  العلاقات  الاقتصادية و الصناعية و كذا التجارية بين   الجزائر  و فرنسا.

و بهذه  المناسبة سيجري  مساهل مباحثات مع نظيره الفرنسي سيتم التطرق  خلالها الى المسائل المتعلقة بالذاكرة التاريخية و الارشيف و الضحايا   الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية برقان ( ولاية  أدرار) ابان  الحقبة  الاستعمارية. 

و على صعيد أخر و في إطار  المباحثات الثنائية  المنتظمة بين  الجزائر و  فرنسا سيترأس  مساهل مناصفة  مع  لو دريان الدورة الـ 3 للحوار  الثنائي  حول  المسائل السياسية و الأمنية. 

و سيستعرض  الوزيران مختلف  القضايا المتعلقة بالجانب الثنائي, و بالوضع  الاقليمي لا سيما على الصعيد الأمني والدولي.  

و سيدرس الوزيران على وجه الخصوص الوضع في ليبيا و مالي و في الساحل و  سيقومان بتبادل وجهات  النظر حول  الخبرات في مجال مكافحة الارهاب و التطرف  العنيف و القضاء على التطرف.

أوسمة:

الجزائر, اقتصاد

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