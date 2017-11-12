توقيع عدة اتفاقيات في الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات

شهد اليوم الأخير للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، في طبعته السابعة ، توقيع اتفاقيات تكوين ومرافقة التقنية لنقل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة.

وأوضح المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات مجدوب بن علي أن "هدف الجانب الجزائري من هذه الإتفاقيات هو إتباع الطرائق الناجعة لتحقيق أكبر إنتاج من الثروة السمكية"، مضيفا أن " الصالون يكون بذلك حقق أحد الأهداف التي نظم من أجلها".

وأشار إلى أنه "تم توقيع اتفاقية بين المركز الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل مع أحد المستثمرين بوهران لمرافقته علميا وتقنيا. كذلك إمضاء اتفاقية شراكة بين متعامل جزائري وإيطالي من أجل إمداده بمحركات للسفن، ومع متعامل إيطالي فيما يخص صناعة الأعلاف و التربية السمكية، وكذا متعامل إسباني لإمداده بالتكنولوجيا الجديدة".

بالموازاة أصبح للشبكة الوطنية لمراقبة مناطق ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات لها فرع في العرب الجزائري لمراقبة نوعية المياه والمنتج أيضا حرصا لمطابقته معايير السلامة الصحية.