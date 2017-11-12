كرة السلة / بطولة إفريقيا للأندية: لاعبات المجمع البترولي يتفوقن على ايكيتي بانك (59-32)

تفوق فريق المجمع البترولي لكرة السلة سيدات, على نظيره الكيني ايكيتي بانك بنتيجة (59-32), الشوط الأول (29-11), في مقابلة لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى لمنافسات البطولة الإفريقية للأندية البطلة 2017 الجارية بالعاصمة الأنغولية لواندا.

و خلال المباراة الافتتاحية التي جرت سهرة السبت, انهزمت لاعبات المجمع البترولي أمام انتر كلوب (أنغولا) بنتيجة 62-45, الشوط الأول 33-19.

و بهذا الفوز تحتل البتروليات صدارة المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط, في انتظار إجراء المباراة التي ستجمع بين انتر كلوب (أنغولا) و فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية), المقررة سهرة اليوم الأحد.

و ستخوض لاعبات المجمع البترولي مقابلتهم الثالثة, يوم الثلاثاء ضد فيرت بانك (نيجيريا), بعد الاستفادة من يوم راحة يوم غد الاثنين.

وتضم المجموعة الثانية أربعة فرق هي فيروفيارو مابوتو (الموزمبيق), دي سي أم بي (جمهورية الكونغو الديمقراطية), بريميرو دي اغوستو (انغولا) و بورت اوتوريتي (كينيا).

و تتأهل الأندية الأربعة الأولى عن كل مجموعة (الأولى و الثانية) للدور ربع النهائي, حسب صيغة المنافسة.