تعيين ميلود حمدي مدربا جديدا لاتحاد الجزائر خلفا لبول بوت

أعلنت إدارة نادي اتحاد الجزائر عن تعيين ميلود حمدي مدربا جديدا للفريق إلى غاية نهاية الموسم خلفا للبلجيكي بول بوت, الذي استقال من منصبه عقب خسارة "أبناء سوسطارة" بقواعدهم أمام شباب قسنطينة (1-2), سهرة السبت برسم الجولة الـ11 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, حسبما كشف عنه الأحد النادي العاصمي عبر موقعه الرسمي.

و بالتالي يعود التقني الفرانكو-جزائري لقيادة العارضة الفنية لاتحاد الجزائر إلى غاية نهاية الموسم الجاري (2017-2018), بعدما سبق له و أن درب زملاء القائد لمين زيماموش, حينما وصل بالفريق إلى نهائي كأس رابطة ابطا إفريقيا سنة 2015 و خسره الفريق أمام المتوج تيبي مازيمبي الكونغولي, و كذا تتويجه بلقب البطولة الوطنية لموسم 2015-2016.

و حقق اتحاد الجزائر بقيادة المدرب البلجيكي بول بوت, مشوارا متذبذبا في بطولة الرابطة الأولى, باحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة و منقوص من ثلاث مباريات متأخرة, بسبب مشاركته في كأس رابطة أبطال إفريقيا, التي أقصي منها في الدور نصف النهائي على يد الوداد البيضاوي المغربي, المتوج بلقب هذه النسخة 2017.