الجيش السوري يقضي على عناصر من داعش في ريف "البوكمال"

تمكن الجيش السوري من القضاء على العديد من إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش'"من بينهم قياديون، خلال عمليات الجيش المتواصلة لاجتثاث التنظيم الإرهابي من ريف "دير الزور".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الطيران الحربي"نفذ عشرات الغارات على تجمعات ونقاط تحصين تنظيم داعش في الريف الغربي لمدينة /البوكمال/، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين وتدمير أليات وأسلحة وعتاد".

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش"تتابع تقدمها في ملاحقة فلول إرهابيي التنظيم داخل منطقة /حويجة قاطع/ بشكل حذر خوفا على سلامة المدنيين الذين اتخذهم التنظيم دروعا بشرية".

كما أكدت مصادر من الريف الشرقي لمدينة"دير الزور"فرار مجموعات إرهابية جديدة من التنظيم من بين أخطر أفراد التنظيم في قرية"الزور".

من جهة أخرى، أعلنت مصادر محلية سورية, اليوم الأحد, مقتل 10 مدنيين وعدد من المسعفين جراء قصف لطائرات التحالف الدولي في منطقة /تل الشاير/ بقرية/الدعيجي/ في ريف /الحسكة/ على الحدود السورية العراقية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المصادر قولها إن طيران التحالف "قصف مواقع سكنية في المنطقة، ما تسبب بوقوع قتلى وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم".

وأشارت المصادر إلى أن طائرات التحالف استهدفت سيارة تقل عددا من المسعفين برفقة عدد من الجرحى، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل من بداخلها.

المصدر : واج