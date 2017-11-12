ترقب أمطار رعدية على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل للوسط الشرقي وشرق البلاد ابتداء من هذا الاثنين

أشارت نشرية خاصة للأرصاد الجوية تابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى ترقب سقوط أمطار رعدية على الولايات الساحلية الواقعة في الوسط-الشرقي وشرق البلاد ابتداء من هذا الاثنين 13 نوفمبر 2017.

وأوضح ذات المصدر أن"هذه الأمطار ستتزايد أكثر فأكثر على المدن الساحلية والقريبة من السواحل ابتداء من يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 ".

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في تيزي وزو وبجاية والبويرة وجيجل و سكيكدة وعنابة والطارف وشمال سطيف وشمال برج بوعريريج وهذا من يوم الاثنين 13 نوفمبر على الساعة ال9 صباحا إلى يوم الثلاثاء 14 نوفمبر على الساعة الثالثة زوالا،حسب نفس المصدر.

وستبلغ كميات الأمطار المنتظرة أوتتجاوز 70 ملم محليا خلال صلاحية المدة، تضيف نشرية الأرصاد الجوية.

المصدر : واج