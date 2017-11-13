ارتفــاع حصــيلة ضحــايــا الــزلــزال في إيــران إلــى 328 قتــيلا وأكثــر من 2500 جــريح

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب، مساء أمس الأحد، المنطقة الحدودية في إيران والعراق إلى 328 قتيلا في الجانب الإيرانيبحسب حصيلة جديدة صدرت صباح الاثنين عن الطب الشرعي وبثها التلفزيون الحكومي.

وأفادت الحصيلة الأخيرة أن هناك 2530 جريحا أيضا كما ذكر التلفزيون الرسمي.

وكانت الحصيلة السابقة تحدثت عن مقتل 207 اشخاص وجرح 1700 آخرين.

وأصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم قرارا يقضي بتعبئة كافة الإمكانات من أجل إنقاذ الضحايا العالقين تحت الأنقاض وكذلك مساعدة المتضررين من هذا الزلزال.

ودعا الرئيس روحاني جهانغيري نائبه الاول اسحاق جهانغيري إلى "إدارة هذا الملف بأقصى درجات المسؤولية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمتضررين عبر الاستفادة من إمكانات الحكومة وكافة المؤسسات العامة العسكرية ومؤسسات المجتمع المدني".

وكانت أكثر المناطق تضررا بفعل الزلزال إقليم كرمانشاه غرب إيران الذي يقع ضمن سلسلة جبال زاغروس التي تفصل بين إيران والعراق.

وشعر بالزلزال السكان في الكثير من المحافظات الإيرانية إضافة إلى مناطق واسعة من العراق فضلا عن مناطق في تركيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا والسعودية والكويت والإمارات حسب الإعلام الإيراني الرسمي

ونقلت وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية عن قاسم جان بابائي قوله إن أعداد القتلى والجرحى في تزايد. كما توقعت السلطات الإيرانية امكانية ارتفاع هذه الحصيلة بسبب الصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ في الوصول الى بعض المناطق النائية.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الداخلية عبد الرزاق رحماني إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع في إغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالزلزال غرب البلاد.

وفي العراق تشير آخر حصيلة غير نهائية للضحايا الى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 150 آخرين بجروح في محافظة السليمانية في إقليم كردستان جراء هذا الزلزال.

يذكر أن هزة أرضية بلغت قوتها 3ر7 درجة على مقياس ريختر وقعت مساء أمس في إقليم كرمانشاه (غرب) و مناطق واسعة فى إيران و تسببت في حدوث أضرار كبيرة في ثماني قرى وقطع الكهرباء بالإقليم.

وذكر المركز الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع عند الساعة (18,18 ت غ) على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة على عمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران.

المصدر : الإذاعة الجــزائرية/وأج