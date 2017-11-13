بـــرنـــامـــج اليـــوم الســادس عشــر من الحمــلة الانتخــابيـــة لـمحــليــات 2017

13/11/2017 - 09:54

فيما برنامج اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية  لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري المصادف ليوم الاثنين 13 نوفمبر.

-- جبهة التحرير الوطني--

 -تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالقاعة متعددة الرياضات لمركب  الوحدة الافريقية بولاية معسكر (30ر10).

--التحالف الوطني الجمهوري--

-تجمع شعبي لرئيس التحالف بالقاسم ساحلي بالمركب الثقافي عائشة حداد بولاية  برج بوعريريج (00ر14).

--جبهة المستقبل--

-تجمع شعبي لرئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بولاية سكيكدة (00ر16).

--حركة مجتمع السلم--

-تجمع شعبي لرئيس الحركة عبد المجيد مناصرة بولاية أدرار.

--تجمع أمل الجزائر--

-تجمع شعبي لرئيس الحزب عمار غول بولاية تيارت (30ر15) ونشاط جواري بالسعيدة (  30ر10).

-- جبهة الجزائر الجديدة—

رئيس الحزب جمال بن عبد السلام  ينشط تجمعا شعبيا بتيندوف

--الحركة الشعبية الجزائرية--

-تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بولاية عيد الدفلى.

 --الجبهة الوطنية الجزائرية--

-تجمعان شعبيان ينشطهما  رئيس الجبهة موسى تواتي بولايتي الجلفة (00ر9) و  تيارت (00ر15)

 --طلائع الحريات--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب علي بن فليس بالحي الاداري بجيجل (00ر10).

 -- حزب الفجر الجديد--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بدار الثقافة ولد عبد الرحمن  كاكي بمستغانم (00ر16).

 --حركة الاصلاح--

-تجمع شعبي من تنشيط رئيس الحركة فيلالي غويني بتلاغمة ولاية ميلة(00ر16).

المصدر : الإذاعة الجــزائرية/وأج

 

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