بـــرنـــامـــج اليـــوم الســادس عشــر من الحمــلة الانتخــابيـــة لـمحــليــات 2017

فيما برنامج اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري المصادف ليوم الاثنين 13 نوفمبر.

-- جبهة التحرير الوطني--

-تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالقاعة متعددة الرياضات لمركب الوحدة الافريقية بولاية معسكر (30ر10).

--التحالف الوطني الجمهوري--

-تجمع شعبي لرئيس التحالف بالقاسم ساحلي بالمركب الثقافي عائشة حداد بولاية برج بوعريريج (00ر14).

--جبهة المستقبل--

-تجمع شعبي لرئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بولاية سكيكدة (00ر16).

--حركة مجتمع السلم--

-تجمع شعبي لرئيس الحركة عبد المجيد مناصرة بولاية أدرار.

--تجمع أمل الجزائر--

-تجمع شعبي لرئيس الحزب عمار غول بولاية تيارت (30ر15) ونشاط جواري بالسعيدة ( 30ر10).

-- جبهة الجزائر الجديدة—

رئيس الحزب جمال بن عبد السلام ينشط تجمعا شعبيا بتيندوف

--الحركة الشعبية الجزائرية--

-تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بولاية عيد الدفلى.

--الجبهة الوطنية الجزائرية--

-تجمعان شعبيان ينشطهما رئيس الجبهة موسى تواتي بولايتي الجلفة (00ر9) و تيارت (00ر15)

--طلائع الحريات--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب علي بن فليس بالحي الاداري بجيجل (00ر10).

-- حزب الفجر الجديد--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم (00ر16).

--حركة الاصلاح--

-تجمع شعبي من تنشيط رئيس الحركة فيلالي غويني بتلاغمة ولاية ميلة(00ر16).

المصدر : الإذاعة الجــزائرية/وأج