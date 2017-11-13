بـــرنـــامـــج اليـــوم الســادس عشــر من الحمــلة الانتخــابيـــة لـمحــليــات 2017

فيما برنامج اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية لمحليات الـ23 نوفمبر الجاري المصادف ليوم الاثنين 13 نوفمبر.
-- جبهة التحرير الوطني--
-تجمع شعبي للأمين العام للحزب جمال ولد عباس بالقاعة متعددة الرياضات لمركب الوحدة الافريقية بولاية معسكر (30ر10).
--التحالف الوطني الجمهوري--
-تجمع شعبي لرئيس التحالف بالقاسم ساحلي بالمركب الثقافي عائشة حداد بولاية برج بوعريريج (00ر14).
--جبهة المستقبل--
-تجمع شعبي لرئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد بولاية سكيكدة (00ر16).
--حركة مجتمع السلم--
-تجمع شعبي لرئيس الحركة عبد المجيد مناصرة بولاية أدرار.
--تجمع أمل الجزائر--
-تجمع شعبي لرئيس الحزب عمار غول بولاية تيارت (30ر15) ونشاط جواري بالسعيدة ( 30ر10).
-- جبهة الجزائر الجديدة—
رئيس الحزب جمال بن عبد السلام ينشط تجمعا شعبيا بتيندوف
--الحركة الشعبية الجزائرية--
-تجمع شعبي لرئيس الحركة عمارة بن يونس بولاية عيد الدفلى.
--الجبهة الوطنية الجزائرية--
-تجمعان شعبيان ينشطهما رئيس الجبهة موسى تواتي بولايتي الجلفة (00ر9) و تيارت (00ر15)
--طلائع الحريات--
-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب علي بن فليس بالحي الاداري بجيجل (00ر10).
-- حزب الفجر الجديد--
-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانم (00ر16).
--حركة الاصلاح--
-تجمع شعبي من تنشيط رئيس الحركة فيلالي غويني بتلاغمة ولاية ميلة(00ر16).
المصدر : الإذاعة الجــزائرية/وأج