الجزائر-بريطانيا : اتفاقية تعاون لتطوير تعلم اللغة الإنجليزية و التكوين

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر و بريطانيا تهدف إلى تطوير تعلم اللغة الإنجليزية و تكوين المكونين في هذا المجال.

ووقع هذه الإتفاقية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وسفير بريطانيا و إيرلندا الشمالية بالجزائري أندرو نوبل.

وأكدت وزيرة التربية في تصريح للصحافةي أن هذه الإتفاقية تهدف إلى "تطوير تعليمية اللغة الإنجليزية وتكوين المكونين كما تولي أهمية للجوانب الملموسة في تكوين المفتشين في تعليمية اللغة الإنجليزية و الحوكمة وتقييم النتائج المدرسية".

من جانبه ذكر السفير البريطاني أنه منذ توليه مهامه بالجزائر تم عقد عدة لقاءات مع وزيرة التربية تهدف إلى تحسين تعليم اللغة الإنجليزية بالجزائر من خلال تكوين المفتشين والأساتذة "لمواجهة تحديات العصر"، مبرزا أن هذه الاتفاقية "تسمح بخلق اطار جديد للتعاون في هذا المجال بالنسبة للسنوات المقبلة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج