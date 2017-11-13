تواصل تهاطل الأمطار على المناطق الشمالية للبلاد إلى غاية هذا الثلاثاء

أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى تواصل سقوط أمطار غزيرة مصحوبة احيانا بسقوط برد،تمس الولايات الساحلية الواقعة في الوسط وشرق البلاد وتستمر الى غاية هذا الثلاثاء.

الولايات المعنية بهذه النشرية هي :عين الدفلى، تيبازة، البليدة، المدية ،الجزائر و بومرداس وذلك إلى غاية مساء اليوم على الساعة 21 سا حيث ستبلغ كميات الأمطار المنتظرة أو تتجاوز 30 ملم محليا.

أما الولايات الأخرى المعنية فهي تيزي وزو، بجاية ،البويرة،جيجل، سكيكدة،عنابة، الطارف ،شمال سطيف وبرج بوعريريج حيث تمتد صلاحية هذه النشرة الخاصة من يوم الاثنين على الساعة الـ9 صباحا إلى غاية هذا الثلاثاء على الساعة 15سا.

وستبلغ كميات الأمطار المنتظرة أو تتجاوز 70 ملم محليا -تضيف نشرية الأرصاد الجوية-.