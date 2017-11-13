تنس: إدراج الجزائرية إيناس إيبو في الجدول النهائي لدورة بينيكارلو

أدرجت لاعبة التنس الجزائرية إيناس إيبو مباشرة في الجدول النهائي للدورة الدولية للسيدات ''بينيكارلو'' المقرر إجراؤها من 13 إلى 19 نوفمبر 2017 بكاستيون (إسبانيا), حسب البرنامج الذي نشره المنظمون.

وتجرى حاليا التصفيات التي ستحدد بشكل كبير منافسة بطلة إفريقيا 2015 في الدور الأول من الجدول النهائي.

وستخوض هذه المنافسة المقدرة جوائزها المالية ب 15000 ألف دولا أمريكي العديد من الأسماء المتواجدة في مراكز متقدمة نسبيا في الترتيب العالمي على غرار اليابانية أكيكو أوماي (327 عالميا), الجورجية إيكاتيرين غورغودزي (362 عالميا), الفرنسية إليكسان ليشيميا (403 عالميا) والاسبانية يفون كافال ريمرس (405 عالميا).

وشاركت إيبو في الآونة الأخيرة في ثلاث دورات دولية بإسبانيا ويتعلق الأمر ب ريبا روخا دي توريا (16 - 22 اكتوبر), الطبعة 13 للدورة المفتوحة سان كيغات (30 أكتوبر - 5 نوفمبر) وفيناروس (6 - 12 نوفمبر).

يذكر أن اللاعبة الجزائرية قد توجت قبل دورات إسبانيا بدورة تونس الدولية أين فازت بالجدول الفردي والزوجي.

بالإضافة إلى دورة بينيكارلو, فإن إيبو تتواجد أيضا في قائمة الانتظار للدورة الدولية المفتوحة لفالنسيا (اسبانيا) المقرر إجراؤها من 20 إلى 26 نوفمبر 2017.

وتقدر قيمة الجوائز المالية لهذه الدورة بـ 25000 ألف دولا أمريكي.