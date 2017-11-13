كعوان: اتفقنا مع والي بشار على انجاز مقر جديد للإذاعة المحلية في هذه الولاية

أكد وزير الاتصال جمال كعوان من بشار أنه توصل إلى اتفاق مع والي الولاية لإنجاز مقر جديد لهذه الإذاعة المحلية الأولى من نوعها بالوطن والتي دخلت حيز النشاط الإعلامي في 20 أفريل 1991 .

واعتبر الوزير أن المقر الحالي لهذه الاذاعة لم يعد يليق " بإذاعة من هذا الحجم من حيث شساعة الولاية وما جاورها وأهميتها".

و في إطار الزيارة التي قام بها الوزير إلى ولاية بشار تفقد الاستوديوهات وغيرها من قاعات الإنتاج بهذه المحطة الإذاعية ووقف على وضعية المباني التي يشتغل بها صحفيو ومنتجو وتقنيو إذاعة الجزائر من بشار.

قبل ذلك عاين وزير الإتصال المركز التقني لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي والذي شدد به على مواصلة الجهود بخصوص التغطية الإذاعية والتلفزيونية عبر مجموع مناطق جنوب غرب البلاد ي بما يسمح بوضع حد "لمناطق الظل" بهذا الجزء من التراب الوطني .

كما اطلع جمال كعوان أيضا على مشروع محطة البث الإذاعي لبرامج إذاعة الجزائر الدولية وإذاعة القرآن الكريم نحو بلدان الساحل ( موريتانيا والنيجر وتشاد) انطلاقا من بشار والتي تشرف عليها مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي .

وتهدف هذه المحطة , التي تبث عبر الموجات القصيرة (300 كيلوات) انطلاقا من أحد مراكز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببشار , إلى ضمان تغطية أفضل لبلدان الساحل من خلال برامج القنوات المذكورة للإذاعة الوطنية .

ويتم ذلك من خلال فترات محددة ي تضمن استقبال مريح مقارنة بغيرها من محطات البث الإذاعي عبر الموجات القصيرة المتواجدة بقوة في هذه المنطقة ي مثلما أوضح مسؤولون محليون لهذه المؤسسة العمومية .

وتتوفر هذه المنشأة الجديدة للبث الإذاعي على وسائل تقنية أكثر حداثة وتهدف أيضا إلى إيصال و إلى أبعد نقطة بالخارج صوت الجزائر من خلال البرامج التي تبثها تلك القنوات الإذاعية الوطنية ي مثلما أشير إليه .

ولدى تفقده للمحطة الجهوية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري في إطار الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية ي أوضح الوزير أن تطوير الحصص وغيرها من البرامج التلفزيونية التي تثمن التاريخ والتراث الثقافي ي وأيضا ما تعلق بتنمية المناطق ي وذلك في أفق ترقية القدرات وصورة تلك المناطق أو الوطني مسألة يتوجب أن تدرج ضمن جدول العمل للمسؤولين والفرق التقنية لهذه الهياكل الإعلامية.

وأبرز وزير الإتصال, الذي نوه بالجهود المبذولة من قبل الصحفيين والمخرجين وفرق هذه الوحدة الجهوية التي تغطي مجموع ولايات جنوب غرب الوطن (أدرار وتندوف والنعامة والبيض) لدى معاينته لمنشآتها, ضرورة أن تعمل على التعريف بناحية الجنوب الغربي للوطن ي ومن خلالها الوطن بأكمله .

وشدد كعوان على أهمية انفتاح هذه الهياكل للتلفزيون الوطني المتواجدة عبر مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي على المجتمع ومحيطها بهدف التكفل الفعلي بانشغالات السكان وتعزيز صورة البلاد.

وكانت مطبعة الصحف التابعة لمؤسسة الطباعة - الجزائر محطة أخرى تفقدها وزير القطاع الذي تعرف بها على الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها هذه الوحدة .

ويرى كعوان أن تسوية الوضعية المالية الحالية لهذه الوحدة التي تسحب 11.000 نسخة يوميا لست يوميات وطنية ي من بينها خمس يوميات عمومية ي تكمن في تنويع إنتاجها لفائدة قطاعات أخرى محلية ووطنية ي وذلك من خلال تطوير عروضها الخاصة بأعمال الطباعة لهذه القطاعات ي وغيرها من المتعاملين الاقتصاديين .

واختتم وزير الاتصال هذه الزيارة لولاية بشار باطلاعه أيضا على أنشطة وحدة توزيع الصحافة التابعة للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.