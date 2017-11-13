اكتشاف الهرمون المسؤول عن زيادة الشعور بالجوع

كشفت أبحاث حديثة، نشرت في دورية طبية متخصصة ، عن الدور الذي يلعبه هرمون أسبروسين Asprosin بالمخ في زيادة الشعور بالجوع، حيث تساعد النتائج في علاج السمنة وزيادة الوزن.

وقال الدكتور أتول شوبرا، أستاذ علم الوراثة الطبية والجزيئية والبيولوجية والخلوية في كلية طب بايلور جامعة هيوستون في ولاية تكساس الأمريكية، إن البحوث السابقة تشير إلى أن هذا الهرمون يتم إنشاؤه من الدهون، ويعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الكبد لإفراز الأنسولين في مجرى الدم.

وقد تمكن الدكتورشوبرا وفريقه البحثى وفق ما نشرته مؤخرا دورية ناتشر ميديسين Nature Medicine الطبية من التوصل إلى تأثير هذا الهرمون على منطقة المهاد في المخ المنظمة للشهية.

ومنذ اكتشاف الهرمون لأول مرة في عام 2016، قام الدكتور شوبرا بتحليل حالة اثنين فقط من المرضى الذين يعانون من اضطراب وراثي نادر جدا يسمى متلازمة بروجيرويد بين حديثي الولادة، حيث تميل أعراض مرض النحافة الشديدة ويعجز الجسم عن تحمل تراكم الدهون لتنعكس العملية ليبدأ في فقدان الدهون المتراكمة التي لا يستطيع تحملها.

وقد تمكن العلماء من تحديد طفرة جينية في مصادر القدرة النووية المسؤولة عن نقص هرمون الأسبروسين.

وللتحقق من ذلك، أجرى العلماء أبحاثهم على مجموعة من الفئران المعدلة وراثيا تعانى طفرة وراثية، ساعدت في انخفاض مستويات هرمون الأسبروسين في الدم، حيث سيطرت النحافة الشديدة وفقدان الشهية على الفئران. فقد قام العلماء بإعطاء الفئران هرمون الأسبروسين، في محاولة لمعرفة تأثيره على شهية الحيوانات ودراسة دوائر الدماغ المعنية.

وتشير الأبحاث إلى تمكن الهرمون من عكس الشهية المنخفضة ودفع فئران التجارب لتناول الطعام، وهو ما يعنى أن كبح نشاط هذا الهرمون بين البدناء يساعدهم بصورة كبيرة علي التخلص من الوزن والدهون الزائدة.