إيران: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال على الحدود مع العراق إلى 445 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الحدودية العراقية -الإيرانيةي بقوة 7.3 درجة بعد يوم واحد من وقوع الزلزال إلى 445 شخصا. واوضحت مصادر اعلامية اليوم الاثنين انه حتى الآن قُتل 445 شخصا وأصيب 7100 آخرون بجروح جراء الزلزال.

وتم تحديد مركز الزلزال تقريبا على مسافة 32 كم جنوب مدينة حلبجة في منطقة جبلية نائية بالمنطقة الشرقية من العراقي على مسافة 200 كم شمال شرق بغدادي وعلى بُعد 400 كم غرب طهراني بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولا تزال فرق الإنقاذ في أنحاء إيران تحاول انتشال المحاصرين تحت الأنقاض في القرى والبلدات بمقاطعة كرمنشاه.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية