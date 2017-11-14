برنامج اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية لمحليات 2017

برنامج اليوم السابع عشر من الحملة الانتخابية لمحليات الـ 23 نوفمبر المصادف ليوم الثلاثاء الـ 14 نوفمبر.



-- جبهة التحرير الوطني--

-تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للحزبي جمال ولد عباسي بدار الثقافة "مفدي زكريا" بولاية ورقلة (11 سا).



--التحالف الوطني الجمهوري--

-تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للحزبي بلقاسم ساحليي بقاعة المركز الثقافي"جيلاني مبارك" ببلدية العلمة بولاية سطيف (15سا).

-- الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء--

-تجمع شعبي بمكتبة المطالعة ببلدية أدرار (ولاية أدرار) يحضره رئيس حركة البناء الوطني الشيخ مصطفى بلمهدي ومنسق اللجنة الوطنية الانتخابية منصور عبد العزيز ممثلا للاتحاد (16سا).



--التجمع الوطني الديمقراطي--

-تجمع شعبي ينشطه عضو المكتب الوطني للحزب قاسم العيد محمد بتفويض من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بقاعة "كحال بوعبد الله" بوادي ارهيو بولاية غليزان (16 سا).



--حزب العمال--

-تجمع شعبي تنشطه الأمينة العامة للحزبي لويزة حنوني بدار الثقافة "بن كريو" بولاية الأغواط (15سا).

--جبهة المستقبل--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزبي عبد العزيز بلعيدي بولاية برج بوعريريج (16 سا).

--حركة مجتمع السلم--

-تجمع شعبي لرئيس الحركةي عبد المجيد مناصرةي بالمركز الثقافي لأولاد يعيش بولاية البليدة (16 سا).

--الحركة الشعبية الجزائرية--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحركة عمارة بن يونس بولاية جيجل

--الجبهة الوطنية الجزائرية--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزبي موسى تواتيي بولاية مستغانم (9سا).

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزبي موسى تواتيي بولاية غليزان (15سا).

-- حزب الفجر الجديد--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزبي الطاهر بن بعيبشي بدار الثقافة "كاتب ياسين"بولاية سيدي بلعباس (10سا).

--حركة الاصلاح الوطني--

-تجمع شعبي ينشطه رئيس الحزبي فيلالي غوينيي بعين البيضاء بولاية أم البواقي.

-عمل جواري لرئيس الحزبي فيلالي غوينيي بمسكيانة بولاية أم البواقي (14 سا).



--حركة الوفاق الوطني--

-تجمع شعبي ينشطه الأمين العام للحركةي علي بوخزنة, بدار الثقافة "مولود معمري" بتيزي وزو (10سا).



--جبهة الجزائر الجديدة--

-تجمع شعبي لرئيس الجبهةي أحمد بن عبد السلام بدار الشباب "دخي عبد الله بن كريو" بولاية الأغواط (15 سا و30د).