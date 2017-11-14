ميشال عون: ننتظر عودة الحريري لبحث موضوع استقالته

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه في انتظار عودة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل إلى بيروت لبحث أسباب وظروف استقالته التي قدمها من الخارج قبل أسبوع.

وأعرب عون في بيان صحفي اليومي عن ارتياحه إزاء ما أعلنه الحريري أمس الأحد عن قرب عودته إلى لبنان وإشارته إلى إمكانية التراجع عن الاستقالة.

من جانب آخر أشاد الرئيس اللبناني بحرص الجهود الدولية على حماية الاستقرار الأمني والسياسي في ظل الأزمة الحكومية التي شهدتها بلاده عقب استقالة الحريري مؤكدا أن التماسك الذي أظهره اللبنانيون خلال الأيام الماضية حمى وحدة لبنان.







