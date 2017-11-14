القبض على إرهابي بأدرار و إرهابي آخر يسلم نفسه بجيجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الثلاثاء،ببرج باجي مختار بولاية أدرار،من إلقاء القبض على إرهابي ، في حين سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بولاية جيجل، حسب ما فاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قواتنا المسلحة،تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, صبيحة اليوم الـ 14 نوفمبر 2017 بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار/ن.ع.6 من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المبحوث عنه ت. محمدي المدعو سمسم موسىي الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

"في نفس السياق --يضيف ذات البيان--ي سّلم الإرهابي الخطير المبحوث عنه المسمى "ش. مولود" المكنى "أبو حفص" نفسه للسلطات العسكرية بجيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة يوم أمس الـ 13 نوفمبر 2017 وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

"تأتي هذه العمليات النوعية لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني ومدى المتابعة واليقظة الدائمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية أمس الإثنين بتبسة حيث أوضح بيان لوزارة الدفاع " أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي أوقفت يوم الـ 13 نوفمبر 2017 مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتبسة/ن.ع.5 عنصري (02) دعم للجماعات الارهابية".

وأضاف المصدر أن "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةي أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان/ن.ع.2 ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ(07) قناطير و(51) كيلوغرام فيما تم توقيف تاجري (02) مخدرات آخرين وضبط (50) كيلوغرام من الكيف المعالج ببرج بوعريريج/ن.ع.5".

من جهة أخرى "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 سبعة (07) مهربين وضبطت شاحنتين (02) وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(4,6) طن من المواد الغذائية و(50) قنطار من مادة الفحم ومعدات التفجير و(08) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط وأغراض أخرى".