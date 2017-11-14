أمطار رعدية مرتقبة على ولايات الوسط-الشرقي وشرق البلاد

ستشهد ولايات الوسط الشرقي وشرق الوطن خلال الـ48 ساعة القادمة تساقط أمطار قوية مرفوقة برعود وبرد حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية هذا الثلاثاء.

والولايات المعنية بصلاحية هذه النشرية هي تيزي وزو وبجاية وجيجل وميلة وقسنطينة و شمال سطيف وبرج بوعريريج إلى غاية هذا الأربعاء على الساعة الـ9 صباحا حيث ستقدر كميات الامطار المرتقبة أكثر من 40 ملم.

كما ستشهد ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وشمال تبسة تساقط أمطار تقدر كمياتها ب 50 ملم و قد تصل أو تتجاوز 80 ملم لاسيما على المدن الساحلية و القريبة من السواحل خلال مدة الصلاحية الجارية الى غاية يوم الخميس منتصف النهار حسب التوقعات المتوقعة لهذه النشرية.