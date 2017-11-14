المكلف بالشؤون الخارجية إيلديفونسو كاسترو لوبيز : الجــزائر "شــريك استراتيجــي" لإســبانيــا

أكد كاتب الدولة الاسباني المكلف بالشؤون الخارجية إيلديفونسو كاسترو لوبيز هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة بأن الجزائر هي "شريك استراتيجي" بالنسبة لإسبانيا.

و في تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أكد كاسترو لوبيز ان "الجزائر التي تعتبر بلد جار و صديق هي أيضا شريك استراتيجي لإسبانيا و تحتل مكانة هامة في الفضاء المتوسطي و في المغرب العربي و منطقة الساحل" .

و أوضح بأن زيارته للجزائر "تندرج في إطار المشاورات السياسية الثنائية و تحسبا لانعقاد الاجتماع الجزائري-الاسباني السابع رفيع المستوى المقرر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 بالجزائر العاصمة" .

و بهذه المناسبة أعرب كاسترو لوبيز عن إرادة بلده في "تكريس تبادل الزيارات رفيعة المستوى من الطرفين فهي كفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لا سيما السياسي و الاقتصادي"، معربا أيضا عن تفاؤله بمستقبل"واعد" للعلاقات الجزائرية-الاسبانية.

و اجتمع المسؤول الاسباني بعدها مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي في اطار المشاورات السياسية الدورية بين الجزائر و اسبانيا.

و من بين المواضيع التي تطرق اليها عيادي و كاسترو لوبيز، تعميق الحوار السياسي و التعاون بين البلدين تطبيقا لمعاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون التي أبرمت بين البلدين في اكتوبر 2002، حسبما اكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

مساهل في واشنطن والقاهرة لحضور ندوة وزارية حول الأمن والحكامة في افريقيا والثلاثية حول ليبيا

ويشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في الندوة الوزارية حول التجارة والامن والحكامة في افريقيا التي ستعقد بواشنطن يوم 17 نوفمبر 2017 بدعوة من كاتب الدولة الامريكي ريكس تيلرسون حسبما أشار اليه بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع "سيضم وزراء الشؤون الخارجية لحوالي أربعين بلدا ورؤساء مؤسسات أفارقة وأمريكيين اضافة الى مسؤولي أهم المؤسسات الأمريكية المكلفة بالمواضيع التي ستتم مناقشتها"، مضيفا أن "هذا اللقاء الهام سيكون فرصة للسيد عبد القادر مساهل لعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب و سياسيات مواجهة التطرف و المصالحة الوطنية و كذا مسار ترسيخ الديمقراطية كمضاد لخطاب التهميش و الإقصاء الدخيلين على قيم المجتمع الجزائري".

وقبل ذلك، سيشارك مساهل يوم 15 نوفمبر بالقاهرة في الندوة الوزارية الثلاثية الجزائر-مصر-تونس حول ليبيا.

و سيسمح هذا اللقاء الذي يأتي بعد اجتماع الثلاثية المنعقد بالجزائر في يونيو الماضي باستعراض آخر التطورات المسجلة بهذا البلد و دراسة مختلف العوامل التي يمكن استغلالها للوصول الى التسوية الفورية للأزمة في اطار الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015", يضيف نفس البيان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج